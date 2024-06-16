Від дешевших за кіно до дорожчих за морський круїз: Як дорожчали квитки на матчі Євро. Частина 2

Бажання заробити на шоу – природне бажання того, хто його влаштовує. Футбол не виняток. З кожним наступним чемпіонатом Європи УЕФА робить все, щоб конвертувати його в надприбутки. Щоправда, від жаги збагатитися страждають у першу чергу вболівальники, яким доводиться платити з кожним циклом все більше. Хоча були часи…

У першій частині ми розповідали про перші Євро в історії, квитки на які коштували небагато, та й відвідуваність матчів була ненайвищою, і зупинилися на ЧЄ-1992, який проходив вже за іншої маркетингової стратегії УЄФА, і все було максимально комерціалізовано. Тож прибуток УЄФА від проведення турніру склав 3,7 млн євро.

Викликайте Шерлока Холмса

На англійському Євро-1996 відбулася ледь не революція у плані зростання вартості квитків. Британці навіть запровадили пакетний продаж. Відвідування матчів групового турніру, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу власнику такого мініабонемента обійшлося у 1680 фунтів, або нинішні 2 040 євро. На матчі групового турніру ціна на квитки стартувала з 45 фунтів (55 євро), а вже на фінал від 130 фунтів (158 євро). Чистий прибуток УЄФА від турніру сягнув уже в перерахунку 62 млн євро. Середня відвідуваність склала 41 тис. глядачів.

З квитками на Євро-1996 пов’язана одна загадкова історія, яка облетіла у 2018 році британські спортивні телеканали. Мешканець Стока знайшов у старій валізі футляр, де зберігалися старі картки від сигар. Цей футляр чоловік приніс до оцінювача, а коли вони почали вивчати його зміст, то наштовхнулися на пачку футбольних квитків. Виявилося, що це були квитки на чемпіонат Європи з футболу 1996 року. Їх було стільки ж, скільки матчів зіграно на турнірі – 31. По одному на кожен поєдинок.

Збірна Німеччини святкує перемогу у фіналі Євро-1996. Фото: Getty Images

Чоловік ніколи не був прихильником футболу, і не одразу второпав, який скарб йому дістався. От тільки залишилося загадкою, звідки ті квитки взялися. Деякі матчі проводилися в різних місцях в один і той же час, і потрапити на всі матчі було фізично неможливо. Тому він припускає, що хтось з його родичів таки спекулював квитками на футбол і не розпродав усі. Одним словом, справжня загадка для Шерлока Холмса.

Система розповсюдження квитків на Євро-2000 у Бельгії та Нідерландах принципово відрізнялася від попередніх років. Цьому передував скандал на чемпіонаті світу у Франції в 1998 році, коли фани звинуватили ФІФА у дискримінації – що жителям країни-господарки в обмеженій кількості продавали квитки, а велика частина контрамарок взагалі опинилася на чорному ринку.

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Організатори Євро-2000 підійшли до цього питання більш ретельно. Для попереднього замовлення квитків треба було звернутися безпосередньо до організаторів чи заповнити спеціальну форму в інтернеті. В одні руки продавалося не більше двох квитків. Вболівальникам країни-учасниці турніру належало 17% квитків від чисельності місць на стадіоні (У Франції-1998 було лише 8%). Щодо цінової політики, то було оголошено, що не менше 50% усіх квитків будуть за ціною не дорожче 110 голландських гульденів (50 євро). На матчі групового турніру вартість квитків складала від 70 гульденів (20 євро) до 270 гульденів (90 євро). За матчі стадії плей-оф і фінал довелося викласти від 160 до 540 гульденів (від 72 до 245 євро відповідно).

Це дало свої плоди. Якщо раніше на організації чемпіонату Європи заробляли тільки в УЄФА, то у 2000 вперше в історії в чистий плюс вийшли й організатори. На двох Бельгія і Нідерланди заробили близько 18 млн євро. У середньому матчі турніру дивилися на стадіоні 36,2 тис. глядачів.

Не так все гладко було у Португалії у 2004 році. Багато квитків потрапили на чорний ринок. На фінальний матч між збірними Португалії та Греції ціна на чорному ринку сягала понад 1 тис. євро. Квота для вболівальників країн-учасниць була збільшена до 20% від місткості стадіону на кожну гру, у вільний продаж "викинули" 38% квитків, а вартість починалася від 35 євро на матчі групової стадії до 270 євро на фінал. Загальні прибутки від проведення чемпіонату сягнули для УЄФА 817 млн євро, для Португалії – 400 млн євро. Відвідуваність матчів склала 37,3 тис. вболівальників у середньому за гру.

Полювання на спекулянтів

У 2008 році в Австрії та Швейцарії похід на стадіон для вболівальників здорожчав ще більше. На матчі групового турніру можна було сходити за 70 – 175 швейцарських франків (45 – 110 євро), а от вже у плей-оф, враховуючи фінальний матч, був інший прайс – від 255 до 880 франків (160 – 550 євро). Заробили в УЄФА на турнірі 1,3 млрд євро. Щоправда, саме тут був встановлений і антирекорд – під час турніру понад 1300 квитків були конфісковані в спекулянтів і анульовані. Показники середньої відвідуваності тут залишилися майже на тому самому рівні, що і 4 роки тому – 36,8 тис.

На Євро-2012, який спільно проводили Україна та Польща, ціни на квитки були розбиті на 3 категорії. На матчі групової стадії можна було потрапити за 30-120 євро. На чвертьфінали за 40-150 євро. Півфінали коштували 45-270 євро. Фінальний матч можна було подивитися за 50-600 євро. Щодо прибутків, то Польща заробила на турнірі 7 млрд євро, а от Україна лише 1 млрд, і, за даними аналітиків, це було втричі менше, ніж витрачено на підготовку до турніру. Прибутки УЄФА склали 1,4 млрд євро. В середньому за кожним матчем спостерігало з трибун, 46,5 тис. глядачів.

Під час Євро-2016 у Франції центральне місце на фіналі між Португалією та Францією коштувало 895 євро порівняно з 25 євро за найдешевше у матчі групового етапу. Місця за воротами коштували 25 євро для групових матчів та 1/8 фіналу, а для тих самих ігор місця в центрі обійшлися в 145 євро. Виключенням був матч-відкриття – від 75 до 595 євро. Ціна на квитки на стадії півфіналу сягала від 65 до 495 євро, а на фінал – від 85 до 895 євро. Загальний прибуток французів від проведення турніру склав 1,22 млрд євро. УЄФА – 1,93 млрд євро. Середня відвідуваність – 47,8 тис. глядачів за гру.

VIP-пакети і пандемія

На Євро-2020 вартість квитків різнилася залежно від місця проведення зустрічі, хоча всюди ділилася на 3 категорії. Були дві умовних групи. До найчисельнішої входили Амстердам, Більбао, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург. Там найдешевші квитки на матчі групового турніру й 1/8 фіналу коштували від 50, 125 і 185 євро залежно від категорії. На чвертьфінали та матч-відкриття – 75, 145 і 225 євро.

До другої групи входили Баку, Будапешт і Бухарест. На груповій стадії, у 1/8 і 1/4 фіналу за можливість дивитися на гру з трибуни треба було викласти 30, 75 і 125 євро. В УЄФА це пояснювали купівельною спроможністю місцевих мешканців. І це було важливо, оскільки вперше 50% квитків на чемпіонаті Європи продавалися для нейтральних вболівальників.

На півфінал і фінал квитки вже ділилися на 4 категорії. На півфінальній стадії вони коштували 85, 195, 345 і 595 євро, а на фінал ще дорожче – 95, 295, 595 і 945 євро.

У 2019 році в УЄФА схвалили програму продажів "пакетів корпоративного прийому". Фактично, це був пропуск у VIP-ложі. Вартість такого пакета на одну людину починалася від 780 євро. Крім власне проходу у приватну чи бізнес-ложу, можна було потрапити в компанію важливих персон і насолоджуватися спілкуванням із відомими особами в невимушеній атмосфері.

Фінал Євро-2020 між Італією та Англією. Фото: Getty Images

Проте заробити на квитках не вийшло. Через пандемію спочатку в УЄФА хотіли запровадити квоту на 30% місць на стадіоні на кожну гру, але потім зупинилися на тому, що кожне місто саме вирішує з огляду на місцеві закони, скільки пустити на трибуни, але не більше ніж 50% від спроможностей арен. І дуже смішно, коли такий матч як Франція – Німеччина дивляться лише 13 тис. глядачів. Лише на фіналі Італія – Англія були присутні понад 67 тисяч. Середня ж відвідуваність турніру склала 20 тисяч глядачів за гру. Тобто як починали 60 років тому, до того і прийшли.

Для гурманів, і не тільки футбольних

Євро-2024 навряд чи стане великими проривом у плані середньої відвідуваності турніру, а щодо спроможностей УЄФА заробити, то тут ставка може бути на зроблені квитки до VIP-лож.

Наприклад, УЄФА позиціює пакет Sky Box, як можливість вболівальникам поєднати відвідування матчів з висококласними гастрономічними концепціями та вишуканими стравами в ексклюзивній атмосфері. Плюс напої преміум-класу.

Пакети діляться залежно від класу. Найдешевше це вийде у Гельзенкірхені та Лейпцигу. Щоправда, там зіграють лише 4 матчі (3 групової і матч 1/8 фіналу). Там Skybox Private обійдеться у 90 тис. 750 євро. Platinum Lounge – 7500 євро, Prestige Lounge 6050 євро, а Club Lounge – 4320 євро.

Найдорожчі пакети коштують у Мюнхені та Берліні за 6 матчів: Skybox Private – 183 тис. євро і 184 тис. євро відповідно. Platinum Lounge – 17995 і 18500, Prestige Lounge – 14465 і 17050 євро, Club Lounge – 10800 і 10820 євро. Якщо ж купувати не пакетом, а вроздріб, то задоволення обійдеться дорожче у перерахунку на кожний матч. Наприклад на матч Україна – Румунія у Мюнхені найдешевший VIP-квиток у Club Lounge коштує 1250 євро, Вартість в Prestige Lounge складає 2300 євро, Skybox Private 41 250 євро.

Що стосується простих вболівальників, то для них будуть доступні місця в п’яти категоріях. Найдешевша, Fan First, це квитки по 30 євро на всі матчі групового турніру, крім матчу-відкриття (там 50 євро). "Тікетси" 3 категорії – по 50 євро (матч-відкриття – 195), 2-ї категорії – 150 євро (матч відкриття – 400), 1-ї категорії – 200 євро (матч відкриття – 600) і Prime Seats – 400 євро (матч відкриття – 900).

На матчі 1/8 фіналу ціна по категоріях становить відповідно 50, 85, 175, 250 і 500 євро. На чвертьфінали – 60, 100, 200, 300 і 700. Півфінал обійдеться ще дорожче – 80, 195, 400, 600 і 900 євро. Нарешті фінал вийде найдорожчим. Найдешевший квиток коштуватиме 95, а далі 300, 600, 1000 і 2000 євро.

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Звісно, УЄФА постійно шукає можливості заробити на чемпіонатах Європи якомога більше. Але для вболівальників дуже важливо, щоб сам футбол був не менш яскравим, ніж антураж навколо матчів. У протилежному випадку наступного разу жодні делікатеси не заманять фанів на стадіони.

Олег Тихолиз, для Чемпіона