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Шищенко: За місяць моєї роботи Оболонь стала більш потужною та якісною

Ігор Чернявський — 4 жовтня, 23:00
Шищенко: За місяць моєї роботи Оболонь стала більш потужною та якісною
ФК Чорноморець

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко вважає, що команда значно додала відтоді, як він очолив її на початку вересня.

Про це він заявив на пресконференції після мінімальної поразки від Чорноморця. Його слова наводить сайт Оболоні.

"Вітаю Чорноморець з перемогою. Дуже потужний з нашого боку перший тайм, потужна гра. Я вважаю, що ми чудово провели першу половину поєдинку, а от другий тайм складався не за нашим сценарієм. Але це футбол. Одна помилка, якої ми припустилися, призвела до того, що ми програли цей матч.

Я дуже вдячний хлопцям, тому що за місяць, скільки працюю в команді, бачу зміни у нашій грі. Вона стала більш потужною, більш якісною. Я рахую, що у майбутньому у нас буде інший результат. Вірю в хлопців, вірю в команду. Все буде добре", – сказав Шищенко.

Під керівництвом Сергій Шищенко "пивовари" провели чотири матчі – дві поразки, одна перемога та нічия.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Сергій Шищенко

Сергій Шищенко

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