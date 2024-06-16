Східноєвропейський середняк з італійським присмаком. Учасники Євро-2024: Словаччина

Збірна Словаччини візьме участь у третьому чемпіонаті Європи в своїй історії.

Чемпіон продовжує представляти команди-учасниці Євро-2024. На черзі — ще один суперник збірної України.

Довідка

Федерацію футболу Словаччини засновано в 1938 році

Місце у рейтингу ФІФА – 48

Найбільша кількість матчів за збірну – Марек Гамшик (138 матчів)

Найкращий бомбардир – Марек Гамшик (26 голів)

Історія

В активі збірної Словаччини 3 виходи у фінальну частину великих турнірів. Усі вони порівняно свіжі в пам'яті, адже відбулися, починаючи з 2010 року.

Першим успіхом був вихід на чемпіонат світу в ПАР. Словаччина потрапила в квартет F, де в боротьбі з Парагваєм, Італією та Новою Зеландією створила сенсацію, вийшовши у плей-оф із другого місця з 4 балами у активі. Це сталося завдяки сенсаційній перемозі над діючим чемпіоном світу в третьому турі. Перемога над Італією 3:2 лишається одним із найбільш видатних матчів у історії цієї збірної. В 1/8 "репре" склали зброю в протистоянні з Нідерландами.

Наступного свята на словацькій вулиці довелося чекати 6 років, і це був дебютний вихід уже на Євро. На ЧЄ-2016 Словаччина знову здивувала. "Репре" теж зуміли подолати груповий раунд (посіли третю сходинку в групі з Вельсом, Англією та Росією), й знову вилетіли в 1/8 (поразка від Німеччини 0:3).

А от на Євро-2020 Словаччина обмежилася уже груповим раундом турніру. В квартеті зі Швецією, Іспанією та Польщею "репре" були третіми, але серед збірних, які були кращими на третіх місцях, не опинилися.

Шлях на Євро-2024

Збірна Словаччини посіла другу сходинку в групі J у боротьбі з Португалією, Люксембургом, Ісландією, Боснією та Герцеговиною та Ліхтенштейном. "Репре" поступилися Роналду та компанії 8 очками, проте впевнено випередили найближчого переслідувача (Люксембург) на 5 балів. Власне, обидві поразки Словаччини припали на гру саме з Португалією. В інших іграх "репре" здобули 22 очки (+7=1-2).

У відборі Словаччина виділялася надійною обороною та не вельми успішною атакою. В 10 іграх команда Франческо Кальцони забила 17 мячів та пропустила 8 разів.

Жереб

Збірна Словаччини опинилася у квартеті E із командами Бельгії, України та Румунії. Такий жереб дозволяє "репре" претендувати на 2-3 сходинку в групі.

Бельгія

Колектив Доменіко Тедеско виглядає домінуючою силою в квартеті. Так, це вже не та Бельгія, яка може вважатися беззаперечним претендентом на вихід у фінал великого турніру, але колишню силу "червоні дияволи" продемонструвати здатні. Й точно - бути тією командою, яка буде диктувати умови всім трьом опонентам у квартеті.

Лідери цієї Бельгії — як традиційно провідні футболісти у європейському футболі на своїх позиціях, так і виконавці нової генерації, з якими бельгійський уболівальник пов'язує надії щодо майбутніх перемог. Це Кевін Де Брюйне та Ромелу Лукаку, Жеремі Доку та Лоїс Опенда.

Україна

Представлення збірної України — в нашому матеріалі.

Румунія

Представлення збірної Румунії — в нашому матеріалі.

Тренер

Франческо Кальцону не назвеш відомим італійським наставником. Так, до отримання посади у збірній Словаччини наставник досвід роботи у відомих клубах мав, проте і в Наполі, і у Кальярі він був асистентом. Однак набрався знань та умінь у таких відомих особистостей, як Эусебіо Ді Франческо, Мауріціо Саррі та Лучано Спаллетті.

Цікаво, що безпосереднім протеже Кальцони є сам Марек Гамшик, який рекомендував Франческо на роботу головним тренером збірної Словаччини у липні 2022-го. Так, у лютому цього року він погодився на роботу в Наполі в якості самостійної фігури, але наголошував, що "репре" для нього — на першому місці. З "адзуррі" вийти в єврокубки він не зміг, після чого голоси скептиків стали голоснішими. Втім, у будь-якому разі Кальцона залишається помітним тактиком та тим тренером, якого часто ототожнюють із новим розумінням "сарріболу".

Лідер

Мілан Шкриняр — єдиний футболіст цієї Словаччини, який на клубному рівні захищає кольори провідної команди Європи. Ексфутболіст італійського Інтера грає за французький ПСЖ. Грає регулярно, проте відносно успішно, що й призвело до погіршення його позицій у негласній ієрархії провідних центрбеків світу. Однак для своєї збірної Мілан є футболістом украй важливим і взагалі фігурою незамінною.

Серед сильних сторін Шкриняра — гра на другому поверсі та вміння підтримати атаку. Власне, обидві якості роблять його вельми небезпечним біля воріт суперників. У боротьбі з опонентами Шкриняр може бути жорстким, але в першу чергу у вічі кидається його уміння виконати якісний підкат. Мілана не назвеш швидкісним футболістом, але за рахунок грамотного вибору позиції він уміє "передбачати" переміщення суперників, які здатні обійти його на дистанції.

Втрати

Як таких непоправних кадрових втрат, які б могли призвести до зниження якості гри команди на Євро, Словаччина, по суті, не має. Однак напрошуються імені двох футболістів, що за деяких обставин "погоду" в грі команди зробити б могли. Мова про захисника Міхала Томича та хавбека Роберта Мака.

Перший — фланговий бек, який був потрібен Кальцоні хоч для якоїсь глибини складу на цій позиції. Так вже сталося, що з "профільних" флангових захисників в заявці цієї Словаччини лише 37-річний Петер Пекарік, який на правому фланзі діяти й буде (Михайлу Мудрику на замітку). Томич був викликаний на збір перед Євро, але врешті програв боротьбу травмам та опинився поза складом.

На перший погляд, відсутність Мака для Словаччини втрата. 33-річний вінгер є 4-м бомбардиром у історії своєї збірної, користується повагою серед партнерів і може мати вплив у роздягальні. Але півзахисник Сіднея почав програвати конкуренцію, а на його позиції дефіциту виконавців у словаків насправді нема. Тож рішення Кальцони не брати досвідченого хавбека насправді виглядає радше логічним.

Заявка

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл, Англія), Марек Родак (Фулгем, Англія), Хенріх Равас (Нью-Інгленд Революшн, США)

Захисники: Петер Пекарік (Герта, Німеччина), Норберт Дьомбер (Салернітана, Італія), Деніс Вавро (Копенгаген, Данія), Мілан Шкриняр (ПСЖ), Адам Оберт (Кальярі, Італія), Давид Ганко (Фейєноорд, Нідерланди), Вернон Де Марко (Хатта Клуб, ОАЕ), Себастьян Коша (Спартак Трнава).

Півзахисники: Матуш Беро (Бохум, Німеччина), Юрай Куцка (Слован Братислава), Томаш Ріго (Банік, Чехія), Патрік Грошовський (Генк, Бельгія), Станіслав Лоботка (Наполі, Італія), Ондрєй Дуда (Верона, Італія), Ласло Бенеш (Гамбург, Німеччина).

Нападники: Давид Дуріш (Асколі, Італія), Томаш Суслов (Верона, Італія), Іван Шранц (Славія, Чехія), Роберт Боженік (Боавішта, Португалія), Давид Стрілець (Слован, Братислава), Любомир Тупта (Слован, Ліберець, Чехія), Лео Зауер (Фейєноорд, Нідерланди), Лукаш Хараслін (Спарта, Чехія).

Тактика

Словаччина Кальцони — це незмінні 4-3-3 з поодинокими експериментами посеред матчів, у яких італійський наставник, як правило, не бачив загрози досягненню сприятливого результату. Крім того, манера гри "репре" передбачає певні особливості, до яких варто готуватися збірній України.

Мова про бажання швидко виходити в атаку за рахунок довгих передач за спини оборонцям суперників. Саме тому навіть натяки на високий захист у грі з цією командою можуть мати непоправні наслідки. Ця Словаччина — не про контроль м’яча чи розмашисті позиційні атаки. Але спіймати навіть одного разу необережного суперника, приспаного оманливою пасивністю "репре", колектив Кальцони може на будь-якій хвилині матчу.

Оптимальний склад

Дубравка — Пекарік, Шкриняр, Вавро, Ганцко — Лоботка, Бенеш, Дуда — Суслов, Боженік, Хараслін

Легенда

Марек Гамшик для Словаччини — як Андрій Шевченко для України. Звісно, з поправкою на менший масштаб особистості та місце в футбольній історії загалом. Для словацького футболу фігури типу Гамшика — величезна рідкість. Власне, ні до, ні після надважливого для Наполі футболіста (рекордсмен за кількістю матчів, третій бомбардир у історії клубу) гравців з такою харизмою та значенням у "репре" не було.

Гамшик завершив виступи за Словаччину в 2023 році, і за час гри за головну команду своєї країни став тим футболістом, який взяв участь або був дотичним до всіх без винятку великих турнірів, де виступала його збірна. І понині Гамшик лишається прикладом, авторитетом та орієнтиром, як для підростаючого покоління, так і для діючих словацьких гравців.

Прогноз

Як і у випадку з Румунією, словаки могли бути задоволені переліком суперників на Євро аж до моменту, коли стало відомо про участь у квартеті E України. З тієї секунди розклАди для "репре" різко змінилися. Аж до того, що тепер реальною планкою для команди виглядає хіба що третя сходинка в групі.

Втім, гарних новин для Словаччини все ж вистачає. Перша і головна — команда Кальцони виглядає відчутно впевненіше, ніж румуни. Враховуючи, що в третьому турі "репре" грають саме з "курчатами", може статися так, що питання про вихід із групи вдасться вирішити принаймні на "прапорці".

По-друге, за деяких обставин словаки можуть замахнутися на залікові бали і в грі з Україною. Це станеться у випадку, якщо "синьо-жовтим" не вдасться реалізувати перевагу внизу, а "репре" зможуть "зв'язати" креативних футболістів команди Реброва, й візьмуть своє на тому ж другому поверсі.

Та що б там не було, максимальним максимумом цієї Словаччини є вихід у 1/8. Сценарії, за якими ця команда може здолати перший раунд плей-оф, не проглядаються.