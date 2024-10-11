Що робити з Шапаренком, Судаковим та Мудриком? В якому складі на матч з Грузією постане Україна

Збірна України готується до матчу 3 туру Ліги націй з колективом Грузії. Гра відбудеться 11 жовтня, початок поєдинку о 21:45.

На тлі чи не безпрецедентних кадрових втрат тренерський штаб "синьо-жовтих" зіштовхнувся з необхідністю формувати плани на важливий поєдинок в умовах обмеженого вибору. Крім того, такий стан справ ще й несе в собі додаткові ризики для переконливої більшості викликаних футболістів – передбачити, кому довіриться Сергій Ребров, не так просто. Втім, у складі головної команди країни є одразу три виконавці, без яких уявити сформовану з перших хвилин гри 11-ку неможливо за будь-яких розкладів та сценаріїв.

Враховуючи попередні матчі, ігровий рівень та конкурентність середовища, не перейматися за місце в стартовому складі може Анатолій Трубін. Голкіпер Бенфіки не тільки впевнено провів вересневі матчі, а й залишив по собі непогане враження ще на Євро-2024. Крім того, цього разу ексгравець Шахтаря позбавлений присутності в розташуванні збірної головного конкурента в особі Андрія Луніна. Позиції ж Георгія Бущана та Дмитра Різника такими ж сильними аж ніяк не назвеш.

Крім того, не висунеш претензій до іншого легіонера й відповідального за збереження недоторканності своїх воріт. Мова про центрбека Борнмута Іллю Забарного. Це той гравець, який тримає марку високого рівня виконавської майстерності та демонструє ефективний футбол у будь-якій ситуації, й не випадково став, у буквальному сенсі, незамінною фігурою і в складі "вишень", і в таборі національної збірної.

УАФ

Микола Матвієнко похизуватися такими характеристиками у таборі національної команди не може давно. Однак за нинішньої кадрової ситуації хвилюватися за своє місце на полі йому не варто, адже цього разу бек Шахтаря може бути корисний ще й на старій-новій позиції, про що поговоримо нижче.

Перед початком гри Чемпіон розглянув три, на нашу думку, найбільш вірогідні модулі щодо вибору Сергія Реброва на матч із "хрестоносцями". І своїми думками спішить поділитися з читачами.

Конопля, Забарний, Матвієнко, Михайліченко – Криськів, Судаков, Шапаренко – Зубков, Мудрик – Довбик

Поєднання футболістів, яке виглядає найбільш вірогідним. За такої формації Україна зіграє без "чистого" опорного хавбека, роль якого на себе візьме Дмитро Криськів, проте отримає додаткові переваги в розіграші м'яча. На правому фланзі утвориться "гірницька" зв'язка Конопля-Зубков, на яку буде зроблена вагома ставка при спробі протискувати не найбільш надійний лівий фланг захисту Грузії. Разом з тим, новий шанс проявити себе отримають одразу декілька виконавців.

УАФ

Мова, в першу чергу, про умовний дует Судаков-Шапаренко. Обидва провалили вересневі матчі, а з двох на клубному рівні адекватний високому статусу лідера своєї команди футбол вже безпосередньо перед поїздкою в табір збірної показав лише перший. Залишаються питання й до ефективності у футболці національної збірної Михайла Мудрика. Втім, у випадку з хавбеком Челсі може йтися й про зворотній бік ситуації – на Мудрика може бути зроблена ставка в контексті бачення в ньому ігрового лідера (не плутати з ватажком та центровим у роздягальні).

Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко – Калюжний, Судаков, Буяльський – Гуцуляк, Назаренко – Ванат

Чи не цілком протилежна попередній затія. За такого набору гравців лівий фланг збірної буде більш орієнтованим на захист та підстраховку, на протилежному фланзі захисту побачимо більш динамічного Олександра Тимчика, а в центрі перевірену пару Забарний-Сваток. Далі – не менш цікаво. Дебютант збірної Іван Калюжний має забезпечити баланс між лініями в опорній зоні, хай при цьому й є гравцем, який підтримує атаки гірше, ніж той же Криськів. Свій шанс на лівому фланзі середньої лінії матиме ще один футболіст, якого в таборі збірної раніше не було – Олександр Назаренко зможе довести, що адекватна альтернатива Мудрику існує. На протилежному крилі з'явиться інший гравець Полісся Олексій Гуцуляк.

ФК Динамо

За такої формації ключовою буде роль Віталія Буяльського, для якого такий розвиток подій означатиме чи не можливість провести за збірну матч усього життя. Використання Буяльського підвищує шанси вийти з перших хвилин іншого "динамівця" Владислава Ваната. В такому разі на матч із фізично сильними чехами більше свіжості збереже Артем Довбик.

Тимчик, Забарний, Матвієнко, Михайліченко – Калюжний, Шапаренко, Буяльський – Гуцуляк, Мудрик – Довбик

"Усереднений" варіант. Зберігається звичний центр захисту, на флангах оборони виходять орієнтовані на атаку Тимчик та Михайліченко. Зберігає своє місце на полі Калюжний, а вище в центрі поля утворюється "динамівська" зв'язка Шапаренко-Буяльський.

УАФ

На лівому фланзі атаки виходить звичний Мудрик, а от на протилежній бровці перевага надається одному з лідерів Полісся Гуцуляку. Уся ця компанія в середній лінії покликана забезпечувати достатньою кількістю гострих розрізних передач та дотепних навісів і прострілів потужне вістря в особі Довбика.