Чи є у збірної України шанси виграти групу Ліги націй після нічиєї з Чехією

Напередодні збірна України з футболу зіграла в 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B проти Чехії. Поєдинок завершився внічию. В іншій зустрічі у групі Грузія сенсаційно програла Албанії та остаточно заплутала ситуацію у квартеті.

З огляду на поразки у стартових двох турах, шанси українців на перемогу в групі та підвищення в класі критично низькі, проте вони є. І Чемпіон розповість, які результати потрібні підопічним Сергія Реброва, щоб досягти цього результату.

Яка наразі ситуація в групі A

Наразі на першому місці знаходиться Чехія. Вона має в активі 7 балів. У Грузії та Албанії по 6 очок. А останнє місце посідає Україна, в якої 4 бали.

Чехія – 7 (0 різниця забитих та пропущених); Грузія – 6 балів (+2); Албанія – 6 (-1); Україна – 4 (-1).

*У разі рівної кількості очок місця команд визначаються за результатами особистих зустрічей.

Який результат потрібен збірній України

Перший варіант

Все доволі просто, Україна повинна виграти всі наступні матчі, а Чехія у цих поєдинках має зіграти внічию. Тоді на першому місці з 10 очками будуть українці, чехи наберуть 9 балів, а Албанія та Грузія матимуть по 7 залікових пунктів.

Другий варіант

Команда Сергія Реброва тріумфує в усіх наступних матчах, а Чехія програє принаймні один з них, або ж обидва. Тоді за будь-яких розкладів перше місце посядуть "синьо-жовті".

Який результат не дозволить збірній України перемогти у групі

В першу чергу ми говоримо про Чехію. Якщо вона виграє обидва матчі, то точно посяде перше місце. Також нашій команді не вистачить лише перемог в останніх турах, якщо чехи одну гру виграють, а іншу зіграють внічию.

Більше негативних варіантів немає. Але знову ж таки, ми говоримо про ситуацію, коли Україна виграє всі наступні матчі. Якщо ж цього не станеться і буде бодай одна нічия, то навіть теоретично команда не зможе тріумфувати.