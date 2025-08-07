Шахтар зіграв внічию з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар зіграв внічию з грецьким Панатінаїкосом у першій грі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Команди обережно розпочали гру, не розкриваючись. У зв'язку із чим було обмаль створених моментів. У "гірників" небезпечно в середині першого тайму пробива Аліссон. Греки відповіли небезпечним розіграшем штрафного та акцентованим ударом Пеллістрі – Різник врятував Шахтар та перевів м'яч на кутовий.

У другій половині гри на полі з'явився Егіналду, який замінив Еліаса та майже одразу вийшов віч-на-віч з голкіпером, проте не зміг завдати акцентованого удару по воротах, оскільки його штовхав захисник. На 76-й хвилині бразильця замінили через ушкодження, яке він отримав після падіння. Він провів на полі лише три хвилини.

Панатінаїкос створював небезпеку після стандартів, також небезпечно з-за меж штрафного пробивав Зарурі, з його ударом впорався Різник.

Ліга Європи

Кваліфікація, третій раунд

7 серпня

Панатінаїкос (Греція) – Шахтар (Донецьк) 0:0

Панатінаїкос: Дронговські, Кірьякопулос (Младенович, 56), Туба, Палмер-Браун, Коцірас, Чірівелья (Гнезда-Черін, 56), Максимович, Джуричич (Сіопіс, 56), Тете (Зарурі, 68), Пельїстрі, Свідерські (Єремеєфф, 81).

: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Марлон Гомес (Бондаренко, 46), Очеретько, Судаков, Аліссон (Педріньйо, 73), Невертон, Кауан Еліас (Егіналду, 73; Швед, 76)

Попередження: Чірівелья, 20, Кір'якопулос, 46 – Марлон, 16

Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 14 серпня.

Нагадаємо, у попередньому раунді "гірники" здолали турецький Бешикташ, розгромивши "орлів" в обох зустрічах.

