Шахтар у серії пенальті програв Панатінаїкосу битву за плейоф Ліги Європи

Донецький Шахтар поступився грецькому Панатінаїкосу в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Зустріч завершилась з рахунком 0:0, а переможця визначили у серії післяматчевих пенальті.

Перший тайм пройшов доволі обережно, гості віддали ініціативу та майже всією командою оборонялися. На 38-й хвилині Невертон відзначився голом, бразилець обіграв захисника та воротаря. Однак його м'яч скасували через офсайд.

У другій половині "гірники" остаточно заволоділи ініціативою, створювали моменти, били по воротах, проте не змогли відкрити рахунок у грі.

На 81-й хвилині "гірники" залишились у меншості – другу жовту картку отримав Олег Очеретько. Одразу за півзахисником арбітр вилучив головного тренера Арду Турана, турецький фахівець емоційно відреагував на червону картку хавбека.

Два додаткові тайми по 15 хвилин не виявили переможця, тож гра перейшла у серію післяматчевих пенальті. Одинадцятиметрові краще реалізували гравці грецького колективу.

У Шахтаря Єгор Назарина влучив у стійку, також свої спроби змарнували Кауан Еліас та Педріньйо.

Ліга Європи

Кваліфікація, третій раунд

14 серпня

Шахтар (Донецьк) – Панатінаїкос (Греція) 0:0 – серія пенальті 3:4

(перший матч 0:0)

Нагадаємо, перший матч команди завершили внічию 0:0. Нададалі "гірники" продовжать виступи у Лізі конференцій, де їх суперником буде швейцарський Серветт.

Напередодні київське Динамо завершило свої виступи в Лізі чемпіонів, вдруге поступившись Пафосу.