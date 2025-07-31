Шахтар удруге переміг Бешикташ та впевнено вийшов у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи
Донецький Шахтар впевнено обіграв турецький Бешикташ у матчі-відповіді другого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників". Домашнім стадіоном для єврокубкової кампанії Шахтар обрав арену краківської "Вісли". Саме тут донеччани проводили стартовий матч, адже поєдинок першого раунду вони зіграли у словенській Любляні, де перебували на передсезонних зборах.
Матч Шахтаря викликав найбільший ажіотаж серед усіх єврокубкових ігор українських клубів у Польщі – понад 12 тисяч уболівальників повністю заповнили одну з трибун. Турецьких фанатів також приїхало чимало – близько 400 осіб. Вони активно запускали гучну піротехніку, яка імітувала вибухи.
Порівняно з першим матчем Арда Туран зробив три заміни у складі. Подібну ротацію тренер Шахтаря здійснював і між раундами. Замість Коноплі правого захисника зіграв Вінісіус Тобіас. Судакова замінив Педріньо, а на вістрі атаки замість Егіналдо вийшов Кауа Еліас.
Початок матчу затьмарили турецькі фанати, які одразу задиміли весь сектор густим чорним димом. Проте це не завадило Шахтарю з перших хвилин піти в атаку. Уже на 5-й хвилині Вінісіус ефектно обіграв захисника, прокинув м’яч з одного боку та оббіг його з іншого, обіграв воротаря, але кут для удару був надто гострий.
Натомість Кевін через 7 хвилин свого шансу не змарнував – увірвався з лівого флангу і пробив у дальній верхній кут – 1:0. Загальна перевага стала ще комфортнішою.
Цьогорічний Шахтар виглядає дуже збалансовано та впевнено. Бразильські гравці не бояться йти в обіграш. Яскравий момент створив Кауа Еліас, продемонструвавши дриблінг у штрафному майданчику, але його удар заблокували. Алісон перехопив м’яч на своїй половині поля, протягнув до штрафного майданчика, однак трохи невдало підсік м’яч над воротарем.
Бешикташ активізувався наприкінці тайму. В одному з епізодів Шахтарю пощастило – після рикошету м’яч пішов на кутовий. А от донеччани свій момент реалізували: Алісон п’ятою віддав пас на Вінісіуса, той прострілив, і Кауа Еліас замкнув – 2:0.
Я не люблю показник xG, бо після першого тайму він був 0,7 на 0,52, хоча обидві команди, крім забитих м’ячів, створили ще чимало моментів.
Після перерви Шахтар грав за результатом, а Бешикташу не вдавалось створити серйозної загрози. Донеччани організовували швидкі контратаки: чудову нагоду мав Траоре, але не влучив у кут. Алісон раз за разом створював проблеми захисту суперника. Третій гол назрівав, але реалізувати його не вдалося.
Шахтар провів дуже якісні два матчі проти, ймовірно, найсильнішого суперника на цій стадії. Попереду – двобій із ще одним південним клубом, афінським Панатінаїкосом.
Кваліфікація, 2 раунд
Матч-відповідь, 31 липня
Шахтар (Україна) – Бешикташ (Туреччина) 2:0 (2:0)
6:2 за сумою двох матчів
Голи: 1:0 – 12 Кевін, 2:0 – 45+2 Еліас
Шахтар: Різник, Тобіас (Гочолейшвілі 81), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес (Бондаренко 57), Аліссон, Очеретько, Педріньйо (Судаков 65), Кевін (Невертон 57), Еліас (Траоре 65)
Бешикташ: Гюнок, Топчу, Удуохай, Габріел, Свенссон, Тікназ (Хаджіахметович 46), Їлмаз (Бінгель 78), Маріу (Уйсал 88), Рафа Сілва, Мучі (Юрасек 88), Ебрахам (Кілічсой 65)
Попередження: Тікназ 16', Педріньйо 60', Очеретько 70', Пауліста 71', Тобіас 71', Топчу 79', Аліссон 90+2
Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти грецького Панатінаїкоса. Матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня.
Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру