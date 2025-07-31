Шахтар удруге переміг Бешикташ та впевнено вийшов у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар впевнено обіграв турецький Бешикташ у матчі-відповіді другого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників". Домашнім стадіоном для єврокубкової кампанії Шахтар обрав арену краківської "Вісли". Саме тут донеччани проводили стартовий матч, адже поєдинок першого раунду вони зіграли у словенській Любляні, де перебували на передсезонних зборах.

Матч Шахтаря викликав найбільший ажіотаж серед усіх єврокубкових ігор українських клубів у Польщі – понад 12 тисяч уболівальників повністю заповнили одну з трибун. Турецьких фанатів також приїхало чимало – близько 400 осіб. Вони активно запускали гучну піротехніку, яка імітувала вибухи.

Фото Аліса Куксенко

Порівняно з першим матчем Арда Туран зробив три заміни у складі. Подібну ротацію тренер Шахтаря здійснював і між раундами. Замість Коноплі правого захисника зіграв Вінісіус Тобіас. Судакова замінив Педріньо, а на вістрі атаки замість Егіналдо вийшов Кауа Еліас.

Початок матчу затьмарили турецькі фанати, які одразу задиміли весь сектор густим чорним димом. Проте це не завадило Шахтарю з перших хвилин піти в атаку. Уже на 5-й хвилині Вінісіус ефектно обіграв захисника, прокинув м’яч з одного боку та оббіг його з іншого, обіграв воротаря, але кут для удару був надто гострий.

Натомість Кевін через 7 хвилин свого шансу не змарнував – увірвався з лівого флангу і пробив у дальній верхній кут – 1:0. Загальна перевага стала ще комфортнішою.

Цьогорічний Шахтар виглядає дуже збалансовано та впевнено. Бразильські гравці не бояться йти в обіграш. Яскравий момент створив Кауа Еліас, продемонструвавши дриблінг у штрафному майданчику, але його удар заблокували. Алісон перехопив м’яч на своїй половині поля, протягнув до штрафного майданчика, однак трохи невдало підсік м’яч над воротарем.

Бешикташ активізувався наприкінці тайму. В одному з епізодів Шахтарю пощастило – після рикошету м’яч пішов на кутовий. А от донеччани свій момент реалізували: Алісон п’ятою віддав пас на Вінісіуса, той прострілив, і Кауа Еліас замкнув – 2:0.

Я не люблю показник xG, бо після першого тайму він був 0,7 на 0,52, хоча обидві команди, крім забитих м’ячів, створили ще чимало моментів.

Після перерви Шахтар грав за результатом, а Бешикташу не вдавалось створити серйозної загрози. Донеччани організовували швидкі контратаки: чудову нагоду мав Траоре, але не влучив у кут. Алісон раз за разом створював проблеми захисту суперника. Третій гол назрівав, але реалізувати його не вдалося.

Фото Аліса Куксенко

Шахтар провів дуже якісні два матчі проти, ймовірно, найсильнішого суперника на цій стадії. Попереду – двобій із ще одним південним клубом, афінським Панатінаїкосом.

Ліга Європи сезону-2025/26

Кваліфікація, 2 раунд

Матч-відповідь, 31 липня

Шахтар (Україна) – Бешикташ (Туреччина) 2:0 (2:0)

6:2 за сумою двох матчів

Голи: 1:0 – 12 Кевін, 2:0 – 45+2 Еліас

Шахтар: Різник, Тобіас (Гочолейшвілі 81), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес (Бондаренко 57), Аліссон, Очеретько, Педріньйо (Судаков 65), Кевін (Невертон 57), Еліас (Траоре 65)

Бешикташ: Гюнок, Топчу, Удуохай, Габріел, Свенссон, Тікназ (Хаджіахметович 46), Їлмаз (Бінгель 78), Маріу (Уйсал 88), Рафа Сілва, Мучі (Юрасек 88), Ебрахам (Кілічсой 65)

Попередження: Тікназ 16', Педріньйо 60', Очеретько 70', Пауліста 71', Тобіас 71', Топчу 79', Аліссон 90+2

Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти грецького Панатінаїкоса. Матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня.

Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру