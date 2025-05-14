Шахтар переміг Динамо в серії пенальті та виграв 15-й Кубок України

На Центральному стадіоні у Житомирі відбувся фінальний матч Кубку України з футболу сезону-2024/25 між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Основний та додатковий час зустрічі завершився нічиєю 1:1, а в серії пенальті "гірники" здобули перемогу (6:5).

У першому таймі донеччани більше володіли м'ячем, проте провести результативну атаку довгий час жодній з команд не вдавалося.

Практично перший серйозний момент завершився голом у роздягальню: Дубінчак з лівого флангу прострілив у центр, де Ярмоленко ударом в один дотик поцілив у нижній кут воріт Різника.

Невдовзі після перерви на полі почали вирувати шалені емоції: Ванат грубо збив Марлона і той у відповідь відштовхнув нападника Динамо. Через це виникла сутичка, результатом якої стали "гірчичники" для ініціаторів штовханини.

Вже в наступному епізоді Ванат на емоціях влетів у Марлона, однак рефері в полі Микола Балакін вибачив форварда Динамо й не дістав картки. Після цього головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський провів з Ванатом виховну бесіду й трішки заспокоїв запальний характер підопічного.

На екваторі другого тайму Микола Шапаренко обрізався, після чого Шахтар організував блискавичний контрвипад, який завершився дебютним голом 19-річного бразильського форварда Еліаса.

Особлива атмосфера була й на трибунах. Під завісу основного часу вболівальники донецького Шахтаря спалили "прапори" Росії та ДНР.

А гра тим часом спершу перейшла в додатковий час, а потім і в серію пенальті.

У серії одинадцятиметрових перші три удари гравці кожної з команд забили, а потім на четвертому ударі Еліас не зміг переграти Нещерета. Однак голкіпер Динамо вийшов з воріт, тож пенальті було перебито – цього разу бразилець вийшов переможцем.

У підсумку всі перші 5 ударів були реалізовані, тож серія затягнулася до промаху. Шостий удар від Криськіва влетів у сітку після дотику зі стійкою, а Караваєв у вирішальному епізоді не переграв Різника.

Кубок України з футболу. Фінал

14 травня. Житомир, "Центральний стадіон"

Шахтар – Динамо – 1:1 (пенальті 6:5)

Голи: 1:0 – 44 Ярмоленко, 1:1 – 64 Еліас

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, В. Тобіас (Грам, 102), Марлон (Криськів, 62), Судаков (Цуканов, 90+1), Кевін, Бондаренко (Назарина, 62), Педріньйо (Аліссон, 62), Егіналду (Еліас, 46)

Динамо: Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 105), Михавко, Попов, Тимчик, Михайленко, Буяльський (Піхальонок, 82), Шапаренко (Бражко, 74), Кабаєв (Караваєв, 91), Ярмоленко (Волошин, 82), Ванат

Зазначимо, що для Шахтаря це рекордний 15-й виграний Кубок України та шоста перемога у фіналі турніру над Динамо.