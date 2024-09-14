Шахтар без права на помилку, Динамо перед новим викликом. Головні інтриги 6 туру УПЛ

Поки Оболонь та Олександрія у першому матчі 6 ігрового кола голами глядачів не порадували, решта 14 клубів перед своїми матчами — на низькому старті.

Чемпіон продовжує відстежувати головні події навколо вищого дивізіону першості України. І пропонує свій погляд перед початком решти 7 зустрічей у наступні 3 ігрові дні.

Яким буде протистояння клубів з "особливим" зв'язком?

За останні роки між луганською Зорею та київським Динамо встановилися дійсно тісні відносини. З табору "чорно-білих" до столичного клубу перейшов не один футболіст, були повноцінні трансфери і в зворотному напрямку, а остання угода, після якої "динамівцем" став Едуардо Герреро, стала ще одним нагадуванням про такий "зв'язок". Втім, говорити про "стосунки" а-ля Шахтар-Іллічівець не доводиться. Щоб упевнитися в життєздатності цих слів, достатньо порівняти показники очкових втрат киян у іграх із луганцями та аналогічні пробіли "гірників" у сутичках із маріупольцями.

ФК Динамо Київ

Крім того, важливою складовою співпраці Зорі й Динамо на найвищому рівні є значна кількість орендованих луганцями гравців. Наразі таких у складі "чорно-білих" вже 7. За повідомленнями ЗМІ, чи не всі вони зіграти проти "альма-матер" не зможуть. Якщо це виявиться правдою, Зоря буде суттєво ослаблена, адже той же Олександр Яцик і, потенційно, новачок Владислав Супряга, погоду на полі зробити могли б, а бажання довести свою профпридатність Динамо в них точно достатньо.

Чи побачимо якісно оновлену гру Шахтаря?

Вже на наступному тижні команду Маріно Пушича очікує перше випробування у Лізі чемпіонів. Суперником "гірників" буде італійська Болонья. Щоб претендувати на залікові бали у грі з командою-сенсацією попереднього сезону, донеччанам терміново треба покращувати чи не всі ігрові показники. Часу обмаль, тож матч із Карпатами стає для Шахтаря таким собі "полігоном для стрільб", коли права на промах в діючого чемпіона нема.

До футболістів Шахтаря вистачає претензій, як по грі у обороні, так і по діям у атаці. Крім матчу з Ворсклою, а це гра іще 1 туру, "помаранчево-чорні" поєдинків, у яких команда була дійсно переконливою, більше не проводили. Далі був сірий матч із Лівим Берегом, провали у іграх із Поліссям та Олександрією. Про підсумки зустрічі з Кривбасом говорити зарано — поєдинок дограти не вдалося. Враховуючи, що Карпати з початку сезону в УПЛ програли лиш у 2 матчах, і лише раз — із різницею у більш як 1 м’яч, легко з "левами" гірникам не буде, а у львів'ян є зовсім не примарний шанс не залишитися без очок.

Чи зможе Рух продовжити гольову феєрію?

У першому матчі неділі спробують виявити сильнішого Ворскла та Рух. Львів'яни заслужено стали чи не головною сенсацією старту сезону, адже не тільки виграли 3 із 4 матчів, а й забили 13 м'ячів, а це — найвищий показник серед усіх клубів УПЛ. Та чи вийде показати себе так само яскраво у атаці й у протистоянні на стадіоні імені Бутовського?

Фото: УПЛ

Полтавці в останніх 3 матчах пропустили лише раз. Так, був ще матч із Шахтарем, але ту гру варто виносити за дужки. З протистояння із чемпіоном "зелено-білі" зробили правильні висновки, й більше не програвали, взявши 2 перемоги. Забити такій міцній обороні більш як раз команді з можливостями Руха буде непросто. Якщо ж колектив Віталія Пономарьова здивує й тут, з'являться усі передумови говорити про появу в УПЛ атаки, яку клуби-середняки та аутсайдери зупинити не в змозі.

Як завершиться легкий календарний період Полісся?

Команда Імада Ашура набрала 10 очок у 4 матчах і загалом демонструє привабливий футбол. Проте у випадку житомирців велике значення має також перелік суперників, з якими зіштовхнулися "вовки". Звісно, перемога над Шахтарем у 1 турі для команди з такими амбіціями та витратами на ринку — величезні Подія й Досягнення, але в наступних поєдинках суперниками Полісся були команди, з якими житомирці з їх нинішніми можливостями брати максимум були зобов'язані.

Фото: ФК Полісся

Втім, без втрати не обійшлося, й у подальшому домашня нічия з Інгульцем може мати неприємний "відгомін" у найбільш непідходящий момент. Матчем із Вересом Полісся завершить період з ігор із командами-претендентами на пониження у класі — крім рівнян, це згаданий Інгулець, Оболонь та Чорноморець. Двом останнім "вовки" відвантажили по 4 м'ячі. Чи стане такий результат зусиль у атаці вже приємною традицією?

Чи побачимо наступну тренерську відставку?

За підсумками 5 проведених матчів Колос Олександра Поздєєва набрав 2 бали та посідає передостанню сходинку у таблиці. Ковалівці стали чи не головним розчаруванням старту сезону, адже за нинішнього підбору виконавців та фінансування для "колосків" нинішнє становище — ледь не ганьба. Саме тому позиції головного тренера, за якого ковалівці завдали усього 8 ударів у отвір із початку сезону й відзначилися 3 забитими м'ячами, явно під загрозою.

Фото: ЛНЗ

Тим більше — коли в суперниках у Колоса така непроста команда, як ЛНЗ. Черкасці під орудою Андреса Карраско мають один із найбільш помітних почерків в УПЛ. Як показує практика, ЛНЗ і сам грає, й супернику дозволяє. На перший погляд, забити черкасцям неважко — команда пропускала у 4 із 5 проведених матчів. Але й не пропустити від "заводу" за нинішніх спроможностей оборони Колоса — завдання для господарів буде украй важке.