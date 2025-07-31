Шахтар – Бешикташ 0:0. ОНЛАЙН
Донецький Шахтар проводить матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти турецького Бешикташа.
Поєдинок відбувається на міському стадіоні ім. Генрика Реймана у польському Кракові.
Склади команд
Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Аліссон, Очеретько, Педріньйо, Кевін, Еліас
Бешикташ: Гюнок, Топчу, Удуохай, Габріел, Свенссон, Тікназ, Їлмаз, Маріу, Рафа Сілва, Мучі, Ебрахам
Команди виходять на поле!
У першому матчі команда Арди Турана здобула перемогу з рахунком 4:2. Переможець двоматчевого протистояння зіграє у третьому раунді кваліфікації проти грецького Панатінаїкоса.
Нагадаємо, в першому кваліфікаційному раунді Шахтар впевнено пройшов фінський Ільвес: у першому раунді "гірники" здобули перемогу з рахунком 6:0, а у другому зіграли внічию 0:0.