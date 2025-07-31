Шахтар – Бешикташ 0:0. ОНЛАЙН

Донецький Шахтар проводить матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти турецького Бешикташа.

Поєдинок відбувається на міському стадіоні ім. Генрика Реймана у польському Кракові.

Склади команд

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Аліссон, Очеретько, Педріньйо, Кевін, Еліас

Бешикташ: Гюнок, Топчу, Удуохай, Габріел, Свенссон, Тікназ, Їлмаз, Маріу, Рафа Сілва, Мучі, Ебрахам

6' Тобіас вийшов сам на сам з воротарем, пройшов Гюнока, але з гострого кута не зумів забити. Захисник рятує турецьку команду. 5' Кевін намагався на Алісона видати подачу, але за сильною вийшла ця передача. 3' Контролює Шахтар м'яч, а біля воріт Бешикташа затягнувся дим від фаєрів уболівальників. 1' Матч розпочався! Команди виходять на поле!

У першому матчі команда Арди Турана здобула перемогу з рахунком 4:2. Переможець двоматчевого протистояння зіграє у третьому раунді кваліфікації проти грецького Панатінаїкоса.

Нагадаємо, в першому кваліфікаційному раунді Шахтар впевнено пройшов фінський Ільвес: у першому раунді "гірники" здобули перемогу з рахунком 6:0, а у другому зіграли внічию 0:0.