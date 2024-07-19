Боруссія Дортмунд підписала форварда, який минулого сезону в середньому забивав більше, ніж Кейн

Гвінейський нападник Серу Гірассі перейшов у дортмундську Боруссію.

Про це "джмелі" оголосили на своєму офіційному сайті.

Контракт розрахований до 30 червня 2028 року. Також клуб повідомив, що за результатами медогляду, травма, яку Серу отримав у товариському матчі за збірну Гвінеї не потребує хірургічного втручання.

Попереднім клубом 28-річного форварда був Штутгарт. Як і для команди Себастьяна Генесса, так і для Гірассі минулий сезон став проривним — "шваби" випередили Баварію в боротьбі за срібло Бундесліги, а гвінеєць настріляв 30 голів у 30 матчах в усіх турнірах. Для порівняння, Гаррі Кейн відзначився 44 м’ячами у 45 поєдинках.

До періоду у Штутгарті Гірассі виступав за Ренн, Ам’єн, Лілль, Кельн, Осер та Лаваль. З березня 2022 року Серу регулярно викликається до лав національної збірної Гвінеї. На його рахунку 3 голи у 18 матчах.