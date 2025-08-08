УЄФА виплатив понад 10 мільйонів євро російським клубам з 2022 року

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року УЄФА виплатив російським клубам сумарно понад 10 мільйонів євро в якості платежів солідарності.

Про це повідомляє The Guardian.

Платежі солідарності призначені клубам, які не потрапили в єврокубки, для підтримки балансу сил у внутрішніх чемпіонатах. Попри відсторонення російських клубів він міжнародних змагань, вони продовжували отримувати такі виплати.

УЄФА виплатив Російському футбольному союзу (РФС) 3,305 мільйона євро в сезоні-2022/23, 3,381 мільйона – в сезоні-2023/24 і 4,244 мільйона – в сезоні-2024/25.У сезоні-2021/22 ця сума склала 6,209 мільйона.

Водночас, 5 українських клубів 27 липня написали листа президенту УЄФА Александеру Чеферіну зі скаргою на затримку платежів солідарності за сезони-2023/24 і 2024/25. Йдеться про одеські Чорноморець і Реал Фарму, запорізький Металург, Фенікс-Маріуполь і харківський Металіст-1925.

Клубам пояснили, що перешкодою для виплат стали "незрозумілі вимоги банку у Швейцарії щодо розташування клубів у зоні бойових дій".

Нагадаємо, минулого тижня УЄФА покарав Олександрію за "расистську поведінку" фанатів під час матчу проти Партизана.