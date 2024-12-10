Різник-супермен та несподівані союзники для сенсаційного результату. 4 інтриги матчу Шахтар – Баварія

Донецький Шахтар готується до гри з німецькою Баварією у основному раунді 6 туру Ліги чемпіонів. Поєдинок з командою Венсана Компані прийме Гельзенкірхен та "ФЕЛЬТІНС-Арена" 10 грудня. Початок зустрічі – 22:00 за київським часом.

Чемпіон традиційно звертається до головного перед важливим міжнародним матчем за участі української команди. Й виділяє те, на що варто звернути увагу перед стартовим свистком.

Чи зможе Шахтар взяти найкраще з попередніх ігор у турнірі?

Нинішній виступ "гірників" у ЛЧ важко назвати вдалим. Незважаючи на всі проблеми, про які ми згадували в окремому матеріалі, від Шахтаря очікували більшого. Втім, якщо проаналізувати показники чинного чемпіона України в головному єврокубку більш прискіпливо, постає вже дещо інша картина.

По-перше, на відміну від іншого представника України в європейських клубних турнірах, Шахтар іде не без очок. Ба, навіть більше – все ще претендує на вихід до наступного етапу змагання. За 5 попередніх турів у ЛЧ команда Маріно Пушича не тільки взяла заліковий бал із італьйською Болоньєю, а й здобула дебютну у кампанії-2024/25 вікторію. Варто сказати, що, незважаючи на рахунок, перемога над швейцарським Янг Бойз була переконливою, та ще й вольовою, що говорить про наявність у цього Шахтаря характеру не на словах. Перед сутичкою з Баварією особливо важливо те, що Шахтар не виглядав хлопчиком для биття у протистоянні з Арсеналом у його лігві. Нарешті, гра з ПСВ показала, що Шахтарю по силам тривалий час грати не тільки у свій футбол, а й максимально ефективно біля воріт суперника за обставин, коли черговий суперник у цілому переважає у командній майсерності. Мікс таких локальних здобутків тому ж Пушичу точно зрозумілий. І якщо боснійський нідерландець зможе створити цілісний підхід до гри з Баварією на основі саме такого досвіду, Шахтар може замахнутися навіть на більше, ніж "ми грали достойно проти сильного візаві".

Фактор Різника як основа можливого успіху: наскільки вдалим буде черговий виступ голкіпера Шахтаря у Лізі чемпіонів?

Незважаючи на поки невдалий результат зусиль у нинішній кампанії усієї команди, для голкіпера "гірників" Дмитра Різника цей розіграш ЛЧ є справжнім проривом та зірковим часом. Настільки, що після проведення матчів головної команди країни у Лізі націй наразі саме воротар Шахтаря виглядає найсильнішим стражем воріт із українським паспортом. І тепер саме від ексгравця Ворскли залежить, чи зможе він переконати Сергія Реброва у доцільності карколомної зміни пріоритетів у темі вибору №1 для збірної.

Матч з Баварією може стати для Різника новою підкореною вершиною. Звісно, сподіватися на воротаря як основу можливого командного успіху – остання справа. Однак із вересня та 1 туру змагання Різник вже не раз доводив, що слова "один у полі воїн" його подекуди якраз стосуються. Варто замислитися й про інший вимір теми прекрасної форми голкіпера. Якщо Дмитру вдасться втриматися на такому ж карколомно високому рівні й планці, яку він задав, сценарій з повторенням шляху Анатолія Трубіна, який опинився у сильнішому, ніж УПЛ, чемпіонаті, за пристойні для Шахтаря гроші, точно стане реальним. Тут саме слід нагадати, що про можливу заміну Різнику на останньому рубежі в таборі Шахтаря подбали ще влітку. Кіріл Фесюн свого часу чекає не дочекається.

Наскільки сильно вдарить по можливостях гостей відсутність ряду футболістів основи на чолі з Кейном?

До матчу з Шахтарем Баварія підходить не тільки з сумнівними результатами у ЛЧ з початку сезону, а й не в найкращому кадровому стані. З Шахтарем не просто не зіграють кілька важливих гравців команда Компані – є всі передумови говорити про те, що мюнхенці ослаблені аж надто відчутно.

Фото з соціальних мереж

Різні причини завадять зіграти одразу 9(!) футболістам першої команди "червоних". Мова про таких футболістів, як Гаррі Кейн, Мануель Нойєр і Свен Ульрайх (два основні голкіпери Баварії) Хірокі Іто, Йосип Станішич, Альфонсо Девіс, Жоау Палінья, Кінгслі Коман та Серж Гнабрі. Ні, відсутність цих виконавців шанси команд на успіх аж ніяк бодай не урівнює – клуб із Мюнхена лишається очевидним фаворитом. Однак питання створення для німців тих штучних бар'єрів, із якими вони можуть не впоратися, та які матимуть великий вплив на кінцевий результат, суттєво полегшує.

Як Пушич впорається з накопиченою втомою?

Ми не раз говорили про не найкращий фізичний стан футболістів головного конкурента Шахтаря на внутрішній арені київського Динамо. Проте практика показує, що під кінець першої частини сезону почали "просідати" й гравці "помаранчево-чорних".

Останні матчі "гірників" однозначно вказують на те, що втома як фактор досягнення результату підопічним Пушича заважає неабияк. Саме через цей чинник Шахтар провалив останні хвилини гри з ПСВ. Саме через цей чинник був надзвичайно непереконливим у ендшпілі гри з Рухом, і врешті із "чорно-жовтими" вікторію втратив. Врешті, саме через накопичені неприємні емоційні та фізичні відчуття пропустив зовсім необов'язковий гол від Ворскли. Від того, чи зможе тренерський штаб команди правильно розподілити навантаження та зробити вчасні заміни, підсумок на табло залежить аж ніяк не менше, ніж від вдалих дій біля №3 цієї Баварії Переца.