Нідерланди розгомили Уельс на Євро-2025
УФЄА
У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Нідерланди у першій зустрічі ігрового дня обіграли команди Уельсу.
Зустріч завершилась з рахунком 3:0. Голами у складі "помаранчевих" відзначились Вівіанне Мідема, Вікторія Пелова та Есме Бругтс.
Футбол – жіночий Євро-2025
5 липня, група D, 1 тур
Уельс – Нідерланди 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 45+3 Мідема, 0:2 – 48 Пелова, 0:3 – 57 Бругтс
Наступний матч турніру Франця — Англія відбудеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Італія обіграла команду Бельгії завдяки голу Аріанни Карузо, а Швеція здолала Данію.