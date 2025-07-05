Нідерланди розгомили Уельс на Євро-2025

У Швейцарії триває жіночий чемпіонат Європи з футболу. Нідерланди у першій зустрічі ігрового дня обіграли команди Уельсу.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0. Голами у складі "помаранчевих" відзначились Вівіанне Мідема, Вікторія Пелова та Есме Бругтс.

Футбол – жіночий Євро-2025

5 липня, група D, 1 тур

Уельс – Нідерланди 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+3 Мідема, 0:2 – 48 Пелова, 0:3 – 57 Бругтс

Наступний матч турніру Франця — Англія відбудеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Італія обіграла команду Бельгії завдяки голу Аріанни Карузо, а Швеція здолала Данію.