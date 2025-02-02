Інтер врятувався від поразки Мілану в компенсований час, Дженоа без Малиновського програла Фіорентині у 23 турі Серії А

У неділю, 2 лютого, у межах 23 туру італійської Серії А заплановані чотири матчі.

Ювентус на власному полі здобув вольову розгромну перемогу над Емполі, який догравав зустріч у меншості. Дублем відзначився новачок "старої синьйори" Рандаль Коло Муані.

Дженоа все ще без Руслана Малиновського безуспішно з'їздила до Флоренції, де вона зазнала поразки від місцевої Фіорентини з рахунком 1:2.

Головний матч дня за історичністю суперників пройшов на "Сан-Сіро". Мілан приймав Інтер. "Россонері" завдяки голу Райндерса повели в рахунку під кінець першого тайму. "Змії" були близькі до поразки, але гол Де Врея на 90+3 хвилині врятував команду Сімоне Індзагі.

Зазначимо, що у цьому матчі арбітр після перегляду VAR скасував два голи Інтера, а також не призначив пенальті на користь Мілана.

О 21:45 Артем Довбик та його Рома прийматиме Наполі.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

23 тур, 2 лютого

Ювентус – Емполі 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Де Шильйо, 1:1 – 61 Коло Муані, 2:1 – 64 Коло Муані, 3:1 – 90 Влахович, 4:1 – 90+2 Консейсау.

Вилучення: 84 Малех (Емполі, друга жовта картка).

Фіорентина – Дженоа 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Кін, 2:0 – 30 Гудмундссон, 2:1 – 55 Де Вінтер.

Мілан – Інтер 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Райндерс (45), 1:1 – Де Врей (90+3)

21:45 Рома – Наполі

Нагадаємо, що вчора один з лідерів чемпіонату Італії Аталанта втратила очки. Команда Джан П'єра Гасперіні не змогла переграли Торіно.