Ювентус зі швидким дублем Коло Муані розгромив Емполі, Дженоа без Малиновського програла Фіорентині у 23 турі Серії А

У неділю, 2 лютого, у межах 23 туру італійської Серії А заплановані чотири матчі.

Ювентус на власному полі здобув вольову розгромну перемогу над Емполі, який догравав зустріч у меншості. Дублем відзначився новачок "старої синьйори" Рандаль Коло Муані.

Дженоа все ще без Руслана Малиновського безуспішно з'їздила до Флоренції, де вона зазнала поразки від місцевої Фіорентини з рахунком 1:2.

О 19:00 за київським часом на "Сан-Сіро" відбудеться міланське дербі Мілана та Інтера, а о 21:45 Артем Довбик та його Рома прийматиме Наполі.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

23 тур, 2 лютого

Ювентус – Емполі 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Де Шильйо, 1:1 – 61 Коло Муані, 2:1 – 64 Коло Муані, 3:1 – 90 Влахович, 4:1 – 90+2 Консейсау.

Вилучення: 84 Малех (Емполі, друга жовта картка).

Фіорентина – Дженоа 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Кін, 2:0 – 30 Гудмундссон, 2:1 – 55 Де Вінтер.

19:00 Мілан – Інтер

21:45 Рома – Наполі

Нагадаємо, що вчора один з лідерів чемпіонату Італії Аталанта втратила очки. Команда Джан П'єра Гасперіні не змогла переграли Торіно.