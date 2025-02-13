Трубін допоміг Бенфіці здолати Монако, перемоги Баварії та Феєнорда у плейоф Ліги чемпіонів

У середу, 12 лютого, в Європі продовжились матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

У першій зустрічі дня бельгійський Брюгге вдома обіграв італійську Аталатну. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Команди обмінялися голами у першому таймі, на м'яч Ферран Хутгла гості відповіли влучним ударом Маріо Пашалича. На останніх хвилинах поєдинку перемогу господарям приніс Густаф Нільссон, який реалізував пенальті.

Водночас Бенфіка Анатолія Трубіна виграла у Монако. Українець вийшов у стартовому складі та допоміг своїй команді зберегти ворота "сухими". За "орлів" голом відзначився Павлідіс.

У центральному матчі ігрового дня Баварія не без проблем у гостях переграла непоступливий Селтік. Зустріч завершился з рахунком 2:1.

Ще один матч відбувся у Роттердамі, де місцевий Феєнорд завдяки єдиному голу на 3-й хвилині від Пайшана переграв італійський Мілан.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/16 фіналу, 12 лютого

Брюгге – Аталанта 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Хутгла, 1:1 – 41 Пашалич, 2:1 – 90+4 Нільссон (пен)

Монако – Бенфіка 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 48 Павлідіс

Вилучення: 52 – Мусраті (друга жовта)

Селтік – Баварія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Олісе, 0:2 – 49 Кейн, 1:2 – 79 Маеда

Феєнорд – Мілан 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 3 Пайшан

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 18 та 19 лютого.

Напередодні мадридський Реал на виїзді зміг вирвати перемогу у Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що для українських клубів єврокубкова кампанія завершилася на стадії основних етапів. Шахтар, Динамо, Полісся та Кривбас заробили один з найнижчих коефіцієнтів в історії виступів України в єврокубках.