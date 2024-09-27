Шахтар не втримав перемогу над Вересом у матчі 8 туру УПЛ

Донецький Шахтар зіграв внічию з Вересом у матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов під тиском гостей, проте донеччани так і не зуміли відкрити рахунок у поєдинку.

У другій половині гри домінація Шахтаря втілилась на 62-й хвилині протистояння. Георгій Судаков реалізував 11 метровий та вивів свою команду вперед. Згодом, наприкінці матчу Верес включився у гру і Дмитро Кльоц відзначився голом, тим самим зрівняв рахунок у поєдинку. Для півзахисника це другий м'яч у сезоні.

Нічия дозволила рівненському клубу набрати 6 очок, наразі команда посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату, "гірники" з 13 балами займають четверту сходинку.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 27 вересня

Верес (Рівне) – Шахтар (Донецьк) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 64 Судаков (пенальті), 81 – Кльоц

Попередження: 21 – Годя, 70 – Шарай

Верес: Кожухар, Сміян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (46 – Гакман), Яго (71 – Мрвальєвич), Кльоц, Луан, Дахновський (66 – Шарай), Годя (46 – Гайдучик), Степанюк (46 – Куція)

Шахтар: Різник, Педріньйо (85 – Швед), Матвієнко, Бондар, Конопля, Криськів, Бондаренко, Судаков, Невертон, Педрінью (46 – Зубков), Траоре (72 – Егіналду)

Зазначимо, що Шахтар і Верес у чемпіонаті України провели між собою 16 матчів: 12 перемог за "гірниками", 3 зустрічі завершилися внічию, 1 раз сильнішими були рівняни. Загальна різниця м'ячів: 30–9 на користь "оранжево-чорних".