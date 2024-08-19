Репортерка УПЛ ТБ рознесла футболістів Кривбаса за відмову прийти на флешінтерв’ю
Катерина Годунова, яка працювала репортеркою УПЛ ТБ на матчі Верес — Кривбас, була обурена відмовою гравців криворізької команди давати флешінтерв’ю.
Про це вона написала у своєму Instagram.
"Найбільше у мене запитань до гравців Кривбаса, які так і не дійшли до флешзони. Чому? Та х*й знає, насправді. Уперше за 8 років у спортивній журналістиці до мене не прийшли гравці від команди, яка перемогла.
І ні, проблема не в пресслужбі, там чудові хлопці і дівчата, і я дуже вдячна їм за допомогу сьогодні. Чого мені завжди не вистачає в українському спорті – це взаємоповаги. Взаємоповаги між спортсменом (-кою) та глядачем (-кою), між спортсменом (-кою) та тими, хто організовує трансляцію, працює безпосередньо на матчі, намагається "продавати" цей матч. Зрештою, між спортсменом (-кою) та журналістом (-кою), який (яка) забере близько 4 хвилин твого часу після гри.
Від віцепрезидента ми почули, що "хлопці відверто з******ь", і я їх розумію, і знімальна група теж. Усі ми з******ь. Але будемо відвертими: є люди, чий з***б набагато більший. І це не футболісти, не я і не знімальна група. Хочеться, щоб український спорт, зокрема футбол, перестав бути таким інфантильним. Давайте поважати одне одного. І в першу чергу тих, заради кого відбувається цей матч. Амінь", — написала Годунова.