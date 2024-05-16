Дорогий фінал ЛЧ: Реал повинен заплатити Челсі 7-значну суму за умовами контракту Азара

Мадридський Реал заплатить Челсі близько 6 мільйонів євро за вихід у фінал Ліги чемпіонів. Така умова була прописана в контракті ексфутболіста Едена Азара.

Про це повідомляє Marca.

Попри те, що бельгієць уже завершив свою кар'єру, його договір з королівським клубом зберігає чинність до 2024 року, а тому "вершкові" зобов'язані заплатити прописаний бонус.

Загалом вінгер провів 76 матчів за Реал, забив 7 голів і віддав 12 результативних передач, ставши, на думку багатьох експертів, одним з найгірших трансферів клубу.

Нагадаємо, фінал ЛЧ відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Мадридці зіграють проти німецької Боруссії Дортмунд, яка у півфіналі двічі перемогла ПСЖ.

У свою чергу Реал виявився сильнішим за мюнхенську Баварію.