ПСЖ веде переговори з одним з ключових директорів клубу

Спортивний радник ПСЖ Луїш Кампуш, який де-факто виконує обов’язки спортивного директора клубу, веде переговори про продовження контракту з парижанами.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією французьких ЗМІ, португальським функціонером зацікавлені клуби Англійської Прем'єр-ліги. Однак Джейкобс заперечує можливі зв'язки Капуша з Манчестер Юнайтед та Челсі.

Наразі португалець, який є одним з менеджерів, що зробив перебудову в Парі Сен-Жермен, продовжує переговори з керівництвом, щоб продовжити співпрацю.

Луїш Кампуш працює в ПСЖ з 2022 року. Раніше він виконував схожі функції в Сельті, Галатасараї, а також був спортивним та технічним директором у Ліллі та Монако.

Нагадаємо, в середу, 7 травня, ПСЖ у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів у Парижі прийме Арсенал після виїзної перемоги в першому матчі.