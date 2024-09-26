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Прохідний суперник для Арсенала, Ман Сіті з жеребом не пощастило: визначилися пари 1/8 Кубку англійської ліги

Ігор Чернявський — 26 вересня, 09:33
Прохідний суперник для Арсенала, Ман Сіті з жеребом не пощастило: визначилися пари 1/8 Кубку англійської ліги
EFL

Стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку англійської ліги-2024/25.

Про це повідомила Англійська футбольна ліга.

Пари 1/8 фіналу Кубку англійської ліги

  • Брентфорд Шеффілд Венсдей
  • Саутгемптон Сток Сіті
  • Тоттенгем Манчестер Сіті
  • Вімблдон/Ньюкасл Челсі
  • Манчестер Юнайтед Лестер
  • Брайтон Ліверпуль
  • Престон Арсенал
  • Астон Вілла Крістал Пелес

Базова дата проведення матчів – 28 жовтня. Нагадаємо, в попередньому раунді Челсі з асистом Мудрика знищив Барроу, а Ліверпуль та Арсенал із однаковим рахунком перемогли Вест Гем та Болтон відповідно.

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