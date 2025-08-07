Полісся розгромило угорський Пакш у першому матчі кваліфікації Ліги конференцій

Житомирське Полісся здобуло перемогу над угорським Пакшом у межах першого матчу 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь підопічних Руслана Ротаня.

Житомиряни провели номінально домашній матч на стадіоні Татран у словацькому місті Пряшев, де вже в першому таймі зуміли здобути комфортну перевагу.

Спочатку Олександр Андрієвський замкнув простріл Бориса Крушинського, а в роздягальню "вовки" забили вдруге.

Богдан Леднєв виконав класну подачу зі штрафного, яку замкнув Данило Бескоровайний. 26-річний захисник головою переправив м'яч у ворота суперника.

Крапку в матчі поставив усе той же Леднєв, який після класного сольного проходу Крушинського точно пробив повз воротаря.

Ложкою дьогтю в бочці меду стало вилучення Богдана Михайличенка наприкінці зустрічі. Лівий захисник Полісся грубо зіграв у підкаті і після перегляду арбітром епізоду завдяки системі VAR він передивився своє рішення із жовтою карткою і вилучив українського фуллбека.

Ліга конференцій – кваліфікація

3 раунд, 7 серпня, перший матч

Полісся (Україна) – Пакш (Угорщина) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 41 Андрієвський, 2:0 – 45+1 Бескоровайний, 3:0 – 58 Леднєв

Полісся: Волинець, Кравченко (Хадрой 87), Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко, Бабенко, Андрієвський (Таллес 78), Гуцуляк, Лєднєв (Йосефі 78), Крушинський (Назаренко 63), Філіппов (Гайдучик 63)

Пакш: Ковачик, Сабо, Кіньїк, Вечей, Гінора, Папп, Бало (Ошват 46), Віндекер, Зеке, Гарасті (Ган 46), Тот (Беде 65)

Попередження: Сарапій 27', Крушинський 49', Кіньїк 90+5'

Вилучення: Михайліченко 90+2

Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 14 серпня, на стадіоні "Фехерварі уті" в місті Пакш. Паралельно Шахтар зіграв у нульову нічию з грецьким Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги Європи.

Раніше відбулися жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Своїх потенційних суперників дізналися і Полісся і Шахтар і київське Динамо, яке виступає в Лізі чемпіонів та програло Пафосу в першій грі.