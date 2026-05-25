Полісся планує грати домашні матчі в Лізі конференцій у Словаччині

Житомирське Полісся планує проводити домашні матчі в Лізі конференцій, де розпочне боротьбу з другого раунду кваліфікації, у Словаччині.

Про це у відповідь на питання кореспондента "Чемпіона" повідомив головний тренер "вовків" Руслан Ротань на пресконференції після матчу 30 туру проти львівського Руха (2:0).

"Станом на сьогодні це Кошике, як і минулого року", – зазначив Ротань.

Матеріал підготовлено в межах медіа-туру, організованого ФК Полісся за підтримки офіційного спонсора GGBET.

Підготовку до наступного сезону Полісся розпочне 16 червня у Житомирі, після чого вирушить на навчально-тренувальний збір до Австрії, де проведе 7 товариських матчів.

Поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 травня відповідно.

Нагадаємо, в минулому сезоні Полісся дійшло в Лізі конференцій до стадії плейоф кваліфікації, де в боротьбі за вихід до основного раунду поступилося італійській Фіорентині (0:3, 2:3).

Бронзовий сезон для Полісся – це історія про команду, яка цього року нав'язала боротьбу грандам УПЛ і перетворила Житомир на одну з найгарячіших футбольних точок сезону.

