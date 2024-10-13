Петракова звільнили зі збірної Вірменії

Український тренер Олександр Петраков звільнений з посади головного тренер збірної Вірменії.

Про це повідомила місцева Федерація футболу.

Петракова відправили у відставку після домашньої поразки від Північної Македонії (0:2) в 4 турі Ліги націй. Наразі Вірменія посідає друге місце у Групі 4 Ліги С, але якщо Латвія переможе Фарерські острови, то вже колишнія команда Петракова опуститься на третє місце.

Нагадаємо, 67-річний фахівець очолив збірну Вірменії в січні 2023 року. До того він тренував молодіжні та юнацькі збірні України різних вікових груп. У 2019 році його молодіжка U-20 виграла чемпіонат світу.

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