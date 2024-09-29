Перша перемога у сезоні: Оболонь здолала Інгулець у 8 турі УПЛ

Київська Оболонь у домашньому матчі обіграла петрівський Інгулець у матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Оболонь активно розпочала зустріч та могла відзначитись курйозним голом голкіпера Інгульця Олексія Паламарчука. Воротар вибиваючи м'яч влучив у нападника Сергія Суханова, після чого він влетів у ворота. Однак арбітр скасував взяття воріт через гру рукою форвардом "пивоварів".

Свою перевагу господарі змогли втілити у другій половині. Віталій Груша переправив м'яч у ворота після прострілу Суханова з правого флангу (1:0).

Ще один гол на свій рахунок записав 22-річний півзахисник Віктор Блізніченко. Хавбек переправив м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер гостей справився з пострілом його партнера.

Інгулець зміг відквитати один гол у доданий до другого тайму час. Олександр Козак скористався навісом у штрафну та головою переправив м'яч у ворота киян.

Для Оболоні – це перша перемога у сезоні. Столичний клуб наразі має в активі 5 очок та посідає передостаннє 15-те місце. Інгулець йде останнім з 4 балами.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 29 вересня

Оболонь – Інгулець 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Груша, 2:0 - 86 Блізніченко, 2:1 - 90+1 Козак

Нагадаємо, напередодні Олександрія на виїзді перемогла Кривбас, Полісся впевнено обіграло Карпати, а ЛНЗ та Чорноморець переможця не виявили.