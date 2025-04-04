Оболонь з голом Бичека здолала Інгулець у битві аутсайдерів УПЛ

Київська Оболонь обіграла Інгулець у межах 23 туру Української Прем'єр-ліги. Номінально виїзний матч киян відбувся на домашньому стадіоні "Оболонь Арена".

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол в активі 24-річного нападника "пивоварів" Костянтина Бичека. Форвард підхопив м'яч у штрафному майданчику, змістився у центр та пробив повз голкіпера суперників.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 4 квітня

Інгулець – Оболонь 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 14 Бичек

Інгулець: Паламарчук, Дихтярук, Малиш, Дубілей (Бенедюк, 66), Катрич, Гаджук (Лосенко, 46), Волохатий, Пушкарьов (Чабан, 87), П’ятов, Сад, Могильний (Кисленко, 66)

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо (Карась, 89), Курко, Бичек (Блізніченко, 46), Черненко (Мороз, 63), Груша (Слободян, 69), Ільїн, Устименко (Суханов, 69)

Попередження: Гаджук, 37, Малиш, 78, Кисленко, 89 – Мороз, 90+3

Огляд матчу

Оболонь набрала 21 бал та піднялась на 14-ту сходинку турнірної таблиці. Інгулець залишився на передостанньому місці, маючи 16 очок та гру в запасі.