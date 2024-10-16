Не ранній Скала, але й не пізній Луческу. Який тренер потрібен Шахтарю

Четверта позиція в УПЛ, 1 бал за підсумками 2 проведених матчів у Лізі чемпіонів, купа питань до організації гри та подальших перспектив. З таким багажем чинний чемпіон України донецький Шахтар підходить до поновлення ігор на клубному рівні після проведених збірними спарених матчів.

Наставник "помаранчево-чорних" Маріно Пушич під прицілом критики з початку сезону. Нинішній керманич команди ризикує не допрацювати до зимової перерви. Вже не один тиждень поспіль ЗМІ активно розкручують кілька прізвищ фахівців, які можуть прийти за зміну екстренеру Феєнорда.

ФК Шахтар

Чемпіон не поспішає звільняти боснійського нідерландця, але продовжує тримати руку на пульсі подій та інформаційних приводів в українському футболі. А тому пропонує поговорити про зміни, яких потребує тренерська лава одного з двох грандів УПЛ в розрізі набору навичок та умінь, якими повинен володіти наступний наставник "помаранчево-чорних". Хто б ним не був, і коли б це не сталося.

Основа успіхів

І в найскрутніші часи Шахтар відзначався сильною атакою. Ефективність передньої лінії давно стала візитівкою донецького клубу. А от гру в захисті до сильних сторін "помаранчево-чорних" часто не зарахуєш. Часи, коли за тили "гірників" відповідали такі майстри, як Дмитро Чигринський, Ярослав Ракицький, Даріо Срна чи Олександр Кучер, минули, й сьогодні до оборони колективу питань багато аж надто.

Власне, з усіх футболістів, які формують захисну лінію Шахтаря, єдиним гравцем, до якого не виникає питань щодо рівня гри й віддачі на полі, є й її найбільш висококласний представник. Мова про Миколу Матвієнка, який лишається одним із найдорожчих футболістів УПЛ, і водночас цінним "лотом" серед усіх гравців команди. В умовах обмежених варіантів виходу на ринок покращення показників оборони, яка з початку сезону вже двічі пропускала по 3 голи за матч – завдання з зірочкою. Та від того – не менш нагальна справа, хто б не займався її втіленням у життя. В іншому випадку говорити про вихід на якісно нові показники досягнень та амбіцій говорити зась.

Тренер-менеджер

Італієць Невіо Скала був не тільки тим наставником, з яким Шахтар завоював перший титул чемпіона України, а й став першопроходцем у не менш важливій справі. Мова про залучення головного тренера до тих процесів усередині клубу, які визначають дії топ-менеджменту на трансферному ринку.

Його наступник Мірча Луческу був залучений у цю роботу вже з головою. Не тільки ключові придбання "гірників", а й найдрібніші трансфери клубу неодмінно, як обговорювалися до найбільших дрібниць, так і погоджувалися з головним тренером. Цю модель відносин та співпраці тренера з вищим керівництвом у подальшому багато в чому запозичили й наступники румуна, проте розвитку й нових граней вона точно не мала.

(Вже не) додаткова можливість, яку варто використовувати

До січня 2023 року головним та рекордним продажем Шахтаря на ринку був перехід Фреда у Манчестер Юнайтед за 59 мільйонів Євро. Трансфер Михайла Мудрика у інший клуб АПЛ затягнув уже на 70 мільйонів, а головне – символізував початок нової сторінки в історії "гірників" та переходу на якісно інший рівень у одній з найважливіших статей доходів клубу.

Власне, зважаючи на нинішні нефутбольні обставини, з якими мусить рахуватися керівництво кожного українського клубу, роль футболістів із українським паспортом в цьому Шахтарі зовсім не така, як 5 чи, тим паче, 10 років тому. Сьогодні обличчя "гірників" формують саме українці, і саме українці є лідерами кожної з ліній команди. З високою вірогідністю, такий стан речей амбітних босів клубу аж ніяк не задовольняє, але реальність диктує свої умови. Саме тому будь-який начальник лави запасних має бути тим фахівцем, який в змозі побудувати ефективну сталу співпрацю з "аборигенами".

Вектор, який символізує зустріч минулого із майбутнім

Втім, як відомо, позбутися старих звичок не так просто. Лише за останні роки склад "гірників" поповнили Марлон Гомес, Невертон, Педро Енріке, Кевін та Егіналду, а нещодавно повернулися Вінісіус Тобіас та Педріньйо. Загалом у складі "помаранчево-чорних" 11 легіонерів, і 7 з них є представниками країни, яка продукує чи не найбільшу кількість футболістів для інших ліг.

Варто розуміти, що з перелічених вище земляків Ромаріо та Роналдіньйо лише Педріньйо молодим та перспективним із його 26 роками за плечима вже не назвеш, а от решта представників цієї латиноамериканської держави нині у віці від 19 до 22. Не треба бути великим експертом, щоб не розуміти направленість дій клубного менеджменту. Саме ці чарівники м’яча у найближчі роки мають стати каталізатором багатомільйонних надходжень у клубний бюджет шляхом великих продажів на ринку, до яких Шахтар давно звик. Та для того, щоб чергові бразильські алмази стали діамантами, з ними має працювати спеціаліст, що в змозі забезпечити їх подальший прогрес. Тінь Луческу-старшого періоду його перших 5 років роботи з Шахтарем маячить над кожним із його наступників.

Той, хто пройшов крізь вогонь

Наразі питання найму висококласного фахівця будь-якого амплуа до будь-якого українського клубу неодмінно ускладнюється необхідністю врахування стану війни. Останнє має безпосередній вплив на усі без винятку грані життя команди й клубу. Щомісяця, щотижня, щодня. І навіть щохвилини.

Маріно Пушич виявився готовим до багатьох поневірянь, пов'язаних із неможливістю використовувати клубний ресурс на 100%. Та разом з тим, в умовах навіть обмежених засобів від нинішнього наставника очікували більшого в усіх турнірах, у яких команда бере участь із початку сезону. Наступник Пушича повинен не тільки спиратися на великі перспективи співпраці з одним із найуспішніших клубів Східної Європи останніх 20 років, а й мати достатньо волі, характеру, сили та терпіння, щоб у складних умовах бути прикладом та зразком для наслідування для своїх футболістів. І досвід у такому розрізі – не вирішальний фактор.