Не минуло й півроку: Конте вже публічно критикує керівництво Наполі
Головний тренер Наполі Антоніо Конте має претензії до роботи клубу на трансферному ринку.
Його слова наводить Italian Football TV.
"Сьогоднішній день став великою перевіркою на реальність. Потрібно багато працювати — і нам на полі, і самому клубу. Ми не можемо вдавати, що все в порядку.
Я повністю віддав себе в розпорядження клубу, я знав ситуацію і приїхав сюди з ентузіазмом. У нас є певні параметри щодо витрат на трансфери й зарплати.
Багато хто не хоче переходити в Наполі, бо ми не граємо в єврокубках. Я хочу найкращого для клубу і хочу, щоб склад було підсилено", — сказав Конте.
Напередодні Наполі провів перший офіційний матч сезону. "Партенопеї" лише по пенальті змогли пройти Модену. Нагадаємо, в минулій кампанії неаполітанці зазнали провалу — після чемпіонства в сезоні-2022/23 не змогли навіть потрапити у єврокубкову зону.