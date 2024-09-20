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Не без допомоги УАФ: жіноча Ворскла прибула у Глазго на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Ігор Чернявський — 20 вересня, 21:55
Не без допомоги УАФ: жіноча Ворскла прибула у Глазго на вирішальний матч Ліги чемпіонів
ФК Ворскла

Жіноча команди Ворскли прибула у Глазго на матчі проти Селтіка у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25.

Про це повідомив акаунт полтавського клубу в Instagram.

Нагадаємо, напередодні "біло-зелені" повідомили, що у команда може не встигнути прилетіти в Шотландію через відсутність британських віз. Втім, проблему вдалося оперативно вирішити завдяки сприянню першого віцепрезидента УАФ Павла Бойчука і секретаря Ігоря Грищенка.

Пресслужба зазначила, що полтавки прилетіли у Глазго на приватному літаку почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго.

Нагадаємо, не лише виїзний, а й номінально домашній матч команда Володимира Єфімако проведе на полі Селтіка. Перша гра запланована на 22 вересня, матч-відповідь – на 26 число.

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