Навіть не спробували ризикнути: Федорчук розкритикував Реброва за гру на утримання з Чехією

Український тренер, а нині експерт Олег Федорчук розкритикував Сергія Реброва за надмірну обережність у матчі проти Чехії

Своїми думками про поєдинок 4 туру Ліги націй він поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Ми навіть не спробували ризикнути. Здається, що Реброва влаштовувала і нічия. Хоча що нам цей один бал? Можливо, задача на Лігу націй – не підвищитися у класі, а лишитися у дивізіоні В? Якщо ви хочете перемогти, то навіщо знімати Довбика і замість нього випускати Яремчука?

Ми ж за часів роботи Реброва вже грали у два нападники – це приносило свої плоди. І при цьому в нас у складі чистий опорник Калюжний і Криськів, який грає на захист. Говоримо про контроль м’яча, тренерів-іспанців, після чого граємо другим номером з Грузією та програємо у володінні Чехії", – сказав Федорчук.