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Навіть не спробували ризикнути: Федорчук розкритикував Реброва за гру на утримання з Чехією

Ігор Чернявський — 15 жовтня, 14:45
Навіть не спробували ризикнути: Федорчук розкритикував Реброва за гру на утримання з Чехією
ФК Металіст 1925

Український тренер, а нині експерт Олег Федорчук розкритикував Сергія Реброва за надмірну обережність у матчі проти Чехії

Своїми думками про поєдинок 4 туру Ліги націй він поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

и навіть не спробували ризикнути. Здається, що Реброва влаштовувала і нічия. Хоча що нам цей один бал? Можливо, задача на Лігу націй – не підвищитися у класі, а лишитися у дивізіоні В? Якщо ви хочете перемогти, то навіщо знімати Довбика і замість нього випускати Яремчука?

Ми ж за часів роботи Реброва вже грали у два нападники – це приносило свої плоди. І при цьому в нас у складі чистий опорник Калюжний і Криськів, який грає на захист. Говоримо про контроль м’яча, тренерів-іспанців, після чого граємо другим номером з Грузією та програємо у володінні Чехії", – сказав Федорчук.

Збірна України переходила на гру у два нападники, зокрема, у матчі проти Боснії і Герцеговини. Тоді Роман Яремчук вийшов у пару до Артема Довбика і зміг перевернути гру, відзначившись голом та асистом.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Олег Федорчук

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