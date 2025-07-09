Наполі визначився з головною трансферною ціллю на літо
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Наполі націлився на трансфер нападника Ліверпуля та збірної Уругваю Дарвіна Нуньєса.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
26-річний гравець залишається головною метою чинного чемпіона Серії А.
Нуньєс також націлений на перехід у Наполі цього літа. Трансфер відбудеться після продажу форварда "партенопейців" Віктора Осімхена до турецького Галатасарая.
Сума переходу уругвайця до італійської команди може скласти понад 50 млн євро. За даними Transfermarkt форвард оцінюється у 45 млн.
У минулому сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 47 матчах за команду Арне Слота у всіх турнірах. Влітку 2022 року Ліверпуль віддав за Нуньєса Бенфіці 85 мільйонів євро.