Мілан націлився на хавбека Аталанти, від якого відмовився Манчестер Юнайтед

Мілан зацікавлений у підписанні центрального півзахисника Аталанти Едерсона Сілви.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "россонері" вже звʼязалися з агентами 27-річного бразильця.

Напередодні у гравця зірвався перехід у Манчестер Юнайтед через провалений медогляд. Англійський клуб відмовився від трансферу, який уже був повністю узгоджений.

26-річний хавбек мав підписати 5-річний контракт, а сума трансферу повинна була скласти 45 мільйонів євро.

У минулому сезоні Едерсон зіграв у 41 матчі за Аталанту в усіх турнірах, в яких забив 3 голи й віддав 2 результативні передачі. Він взяв участь у 2 матчах збірної Бразилії на ЧС-2026, сумарно провівши на полі 20 хвилин.

Напередодні іспанський центральний захисник римського Лаціо Маріо Хіла став гравцем Мілана.