Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Відомий український клуб отримав трансферний бан від ФІФА

Олексій Мурзак — 11 жовтня 2025, 17:12
Відомий український клуб отримав трансферний бан від ФІФА
UA-Футбол

Харківський Металіст отримав трансферний бан від ФІФА.

Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації футболу.

Покарання набуло чинності 10 жовтня. Представник Першої ліги отримав заборону на реєстрацію нових футболістів на невизначений термін. Причиною стали борги перед колишніми гравцями та тренерським штабом, які раніше виступали в чемпіонаті України.

Це вже четвертий трансферний бан для харківського клубу: раніше команда мала одну заборону на три трансферні вікна та дві безстрокові.

Наразі Металіст посідає 12-те місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи 8 очок за 9 зіграних матчів.

Нагадаємо, в середині вересня трансферний бан від ФІФА отримала полтавська Ворскла.

ФІФА Металіст Чемпіонат України, Перша ліга

Металіст

Металіст розірвав контракт з 18-річним вихованцем
Перша ліга. Чорноморець у меншості зіграв унічию з Вікторією, перемоги Металіста та Прикарпаття
Чорноморець та Буковина здобули перемоги в 9-му турі Першої ліги
Що ви знаєте про виступи українських клубів у єврокубках. Дізнайтеся в ТЕСТІ
Буковина на останніх секундах вирвала перемогу, Металіст програв Лівому берегу у 8 турі Першої ліги

Останні новини