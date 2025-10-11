Відомий український клуб отримав трансферний бан від ФІФА

Харківський Металіст отримав трансферний бан від ФІФА.

Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації футболу.

Покарання набуло чинності 10 жовтня. Представник Першої ліги отримав заборону на реєстрацію нових футболістів на невизначений термін. Причиною стали борги перед колишніми гравцями та тренерським штабом, які раніше виступали в чемпіонаті України.

Це вже четвертий трансферний бан для харківського клубу: раніше команда мала одну заборону на три трансферні вікна та дві безстрокові.

Наразі Металіст посідає 12-те місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи 8 очок за 9 зіграних матчів.

Нагадаємо, в середині вересня трансферний бан від ФІФА отримала полтавська Ворскла.