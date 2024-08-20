Металіст 1925 підписав українця з чемпіонату Грузії

Український універсал Іван Литвиненко приєднався до Металіста 1925.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Попереднім клубом 23-річного гравця була грузинська Діла. За півроку в цій команді Литвиненко провів 20 матчів, більшість з яких відіграв повністю. До Діли Іван грав за Динамо Батумі, де також взяв участь у 20 поєдинках.

Литвиненко є вихованцем дніпровського футболу. В Україні він виступав за Дніпро-1, Рух, Чорноморець та ВПК Агро. Джерело зазначає, що Іван може однаково успішно зіграти на позиціях опорника та центрального захисника.

Металіст 1925 продовжує підсилювати склад під нового головного тренера. Харківський клуб близький до підписання переможця юнацького чемпіонату світу-2019.