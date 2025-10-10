Українська правда
Малиновський випередив Девіча та Кравця у рейтингу бомбардирів збірної України

Микола Дендак — 10 жовтня 2025, 22:24
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відзначився у матчі 3 туру європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року, у матчі проти Ісландії. Це вже восьмий гол футболіста за національну команду.

За цим показником Малиновський випередив Марко Девіча та Артема Кравця, а також Максима Калініченка. Тепер Руслан поділяє 14-18 місце з Русланом Ротанем, Артемом Мілевським, Андрієм Вороніним та Тамерланом Гусейновим.

Найкращим бомбардиром в історії й досі залишається Андрій Шевченко, в якого 48 результативних ударів за збірну України.

Топ-10 бомбардирів збірної України

  1. Андрій Шевченко – 48
  2. Андрій Ярмоленко – 46
  3. Євген Коноплянка – 21
  4. Роман Яремчук – 17
  5. Сергій Ребров – 15
  6. Віктор Циганков – 13
  7. Олег Гусєв – 13
  8. Сергій Назаренко – 12
  9. Олександр Зінченко – 12
  10. Артем Довбик – 11

Зазначимо, що Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію матчу Ісландія – Україна.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

