Малиновський випередив Девіча та Кравця у рейтингу бомбардирів збірної України

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відзначився у матчі 3 туру європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року, у матчі проти Ісландії. Це вже восьмий гол футболіста за національну команду.

За цим показником Малиновський випередив Марко Девіча та Артема Кравця, а також Максима Калініченка. Тепер Руслан поділяє 14-18 місце з Русланом Ротанем, Артемом Мілевським, Андрієм Вороніним та Тамерланом Гусейновим.

Найкращим бомбардиром в історії й досі залишається Андрій Шевченко, в якого 48 результативних ударів за збірну України.

Топ-10 бомбардирів збірної України

Андрій Шевченко – 48 Андрій Ярмоленко – 46 Євген Коноплянка – 21 Роман Яремчук – 17 Сергій Ребров – 15 Віктор Циганков – 13 Олег Гусєв – 13 Сергій Назаренко – 12 Олександр Зінченко – 12 Артем Довбик – 11

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.