ЛНЗ оформив камбек у матчі проти Зорі

ЛНЗ здобув вольову перемогу над Зорею в 12 турі чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Зоря вийшла вперед у середині другого тайму. Петар Мічин отримав передачу у чужому штрафному, майстерно розібрався з візаві й акуратним ударом поклав м’яч у дальній кут.

По перерві на поле вийшов зовсім інший ЛНЗ. Ігрова перевага черкаської команди конвертувалася в голи. На 60-й хвилині Момо сильно пробив з-за меж штрафного, воротар відбив перед собою, чим одразу ж скористався Дмитро Топалов – 1:1.

Переможний гол ЛНЗ забив за 10 хвилин до кінця зустрічі. Ейнел Соареш не реалізував вихід сам-на-сам із голкіпером, але м’яч відскочив до Момо і той відправив його в напівпусті ворота.

Чемпіонат України – УПЛ

4 листопада, 12 тур

Зоря – ЛНЗ 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Мічин 27, 1:1 – Топалов 60, 1:2 – Момо 80

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