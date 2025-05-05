Лілль та Марсель розписали мирову, Ланс вирвав перемогу над Ліоном

У межах 32 туру французької Ліги 1 відбулися чергові матчі.

Зокрема в центральному поєдинку ігрового дня Марсель зіграв унічию з Ліллем. Команди, які продовжують боротьбу за зону Ліги чемпіонів обмінялися голами в другому таймі.

Ще одна команда, яка за два тури до завершення чемпіонату претендувала на ЛЧ, Ліон, зазнала мінімальної поразки від Ланса, що значно погіршу шанси "ткачів" потрапити до найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Окрім того, Гавр мінімально обіграв Осер, Нант поступився Анже, а Брест виявився сильнішим за Монпельє.

Нагадаємо, що раніше ПСЖ резервним складом зазнав поразки від Страсбура.