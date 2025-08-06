Кваліфікація Ліги Європи. Панатінаїкос – Шахтар: онлайн-трансляція

Донецький Шахтар зіграє у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА проти грецького Панатінаїкоса.

Зустріч відбудеться у четвер, 7 серпня, на Олімпійському стадіоні в столиці Греції, Атенах. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

У попередньому раунді "гірники" здолали турецький Бешикташ, розгромивши "орлів" в обох зустрічах.

Напередодні відбулися жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Своїх потенційних суперників дізналися Динамо Київ, Шахтар та Полісся.