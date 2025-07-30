Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Стало відомо, з ким зіграє Динамо в наступному етапі кваліфікації Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 30 липня 2025, 23:04
Стало відомо, з ким зіграє Динамо в наступному етапі кваліфікації Ліги чемпіонів
ФК Динамо

Київське Динамо дізналося ім'я суперника у третьому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Підопічні Олександра Шовковського змагатимуться з кіпрським Пафосом, який у другому етапі мінімально обіграв ізраїльський Маккабі Тель-Авів. Пафос у минулому сезоні вперше в історії став чемпіоном Кіпру.

Стартові матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня. Це буде перше протистояння в історії цих команд.

Нагадаємо, Динамо пройшло Хамрун Спартанс у другому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни двічі розгромили мальтійський клуб з рахунком 3:0. Завдяки цьому "біло-сині" гарантували собі щонайменше основний етап Ліги конференцій.

Динамо Київ Ліга чемпіонів Пафос Маккабі Тель-Авів

Динамо Київ

Не на користь Україні: Карабах пройшов Шелбурн у кваліфікації Ліги чемпіонів
Загубив впевненість у собі: Кварцяний – про нападника Динамо
Ніякого інтересу: Сабо – про перемогу Динамо над Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів
Чи є суперники у Шахтаря? Головні питання перед стартом УПЛ
Завжди приємно зіграти "на нуль", – Біловар оцінив перемогу Динамо над Хамрун Спартанс

Останні новини