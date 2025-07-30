Стало відомо, з ким зіграє Динамо в наступному етапі кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо дізналося ім'я суперника у третьому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Підопічні Олександра Шовковського змагатимуться з кіпрським Пафосом, який у другому етапі мінімально обіграв ізраїльський Маккабі Тель-Авів. Пафос у минулому сезоні вперше в історії став чемпіоном Кіпру.

Стартові матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня. Це буде перше протистояння в історії цих команд.

Нагадаємо, Динамо пройшло Хамрун Спартанс у другому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни двічі розгромили мальтійський клуб з рахунком 3:0. Завдяки цьому "біло-сині" гарантували собі щонайменше основний етап Ліги конференцій.