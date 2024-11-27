Прокляття останніх хвилин: Шахтар у меншості програв ПСВ у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар на останніх хвилинах програв нідерландському ПСВ у матчі 5 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Гра розпочалася дуже активно. Перший гольовий момент створили нідерландці, врятував Дмитро Різник. Він же за кілька хвилин розпочав гольову атаку. Данило Сікан дивом дотягнувся до прострілу від Коноплі та вивів "гірників" уперед.

Далі темп гри трішки знизився. Команди час від часу пробивали по воротах суперника, але суттєвої небезпеки удари не несли. Вже починаючи з 25 хвилини нідерландці створили одразу три гольові моменти, всі удари забрав Різник.

Попри суттєвий тиск другий гол знову забив Шахтар. Захисник суперників подарував м'яч Коноплі, і той записав вже другий асист у матчі, цього разу на Олександра Зубкова. А за декілька хвилин Микола Матвієнко двічі міг забивати після подачі з кутового.

Другий тайм розпочався з потенційної червоної картки для Тілльмана, але суддю так і не покликали подивитися повтор. Загалом старт тайму був за Шахтарем, який створив кілька гольових моментів.

ПСВ перехопив ініціативу ближче до середини тайму, і вже на 69 хвилині Педро Енріке отримав червону. Нідерландці одразу ж створили кілька моментів, але Різник був на висоті.

Лише на 87 хвилині ПСВ таки забив, реалізувавши штрафний удар. За 3 хвилини Тілльман забив вдруге. А на останній хвилині Пепі вирвав перемогу для ПСВ.

Варто відмітити неймовірний перформанс від Різника, який встановив рекорд за кількістю сейвів.

Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд

27 листопада, 5 тур

ПСВ (Нідерланди) – Шахтар (Україна) 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 8 Сікан, 0:2 – 37 Зубков, 1:2 – Тілльман 87, 2:2 – 90 Тілльман, 3:2 – 90+5 Пепі

Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Судаков, Зубков (Степаненко 66), Енріке, Сікан (Егіналду 55), Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін (Франьїч 71).

ПСВ: Бенітес, Карсдорп (Ледесма 90), Фламінго, Боскальї (Лосано 74), Дамс (Пепі 46), Тілльман, Мауро Жуніор, Сайбарі, Бакайоно, де Йонг, Ланг (Тіл 64).

Попередження: Боскальї 59, Сайбарі 85 – Криськів 87

Вилучення: Педро Енріке 69 (пряма червона)

Нагадаємо, у попередньому турі Шахтар та ПСВ здобули перші перемоги в оновленій Лізі чемпіонів. "Гірники" здолали швейцарський Янг Бойз (2:1), а "фермери" розгромили іспанську Жирону (4:0).

Наразі в Шахтаря лише 4 очки. Клуб посідає 26 місце в турнірній таблиці та суттєво зменшує шанси на вихід у плейоф ЛЧ.