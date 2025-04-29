Арсенал Зінченка поступився ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал поступився французькому Парі Сен-Жермен у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Гості дуже швидко змогли вийти вперед. Хвіча Кварацхелія прорвався з лівого флангу та віддав передачу на Усмана Дембеле, який в дотик пробив у дальній кут воріт Раї (0:1).

Арсенал після пропущеного голу перехопив ініціативу, проте у парижан надійно грав голкіпер Джанлуїджі Доннарумма. Італієць впорався зі всіма ударами суперників.

Друга половина розпочалась з м'яча "канонірів" після розіграшу штрафного удару, подачу головою замкнув Меріно. Однак у підсумку гол скасували після перегляду ВАР – офсайд.

Арсенал продовжив тиск на ворота суперників. Найреальніший шанс був у Леандро Троссара, якого віч-на-віч з голкіпером вивів Деклан Райс, однак бельгієць не зміг переграти Доннарумму.

Водночас ПСЖ намагався грати на контратаках. Свої моменти мали Бредлі Баркола та Гонсалу Рамос.

Зазначимо, що український захисник Арсенала Олександр Зінченко гру провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/2 фіналу, перший матч, 29 квітня

Арсенал (Лондон) – ПСЖ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 4 Дембеле

Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 7 травня у Парижі на "Парк де Пренс".