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ПСЖ розгромив Жирону Циганкова: огляд матчу Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 5 листопада 2024, 22:53
ПСЖ розгромив Жирону Циганкова: огляд матчу Ліги чемпіонів
ФК Жирона

Каталонська Жирона розгромно програла нідерландському ПСВ у матчі 4 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів – основний раунд
4 тур, 5 листопада

ПСВ – Жирона 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Фламінго (16), 2:0 – Тілман (33), 3:0 – Бакайоко (83), 4:0 – Крейчи (89, авт)

Вилучення: ... – Мартінес (55, друга жк)

Після цього результату Жирона встановила одразу декілька антирекордів, зокрема за кількістю автоголів. Також команда Віктора Циганкова стала першим клубом Іспанії, який програв у двох перших виїзних матчах ЛЧ.

Зазначимо, що Циганков пропускав гру через травму. Раніше наставник команди Мічел повідомляв, що вінгер має повернутися на поле вже найближчими вихідними.

Жирона ПСВ Віктор Циганков Ліга чемпіонів-2024/25

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