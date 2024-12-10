Батько-мер, пам'ятник у Манчестері й вчення Пепа: штрихи до портрету Венсана Компані

Тренер Баварії під мікроскопом.

Біженець

Коли П'єра Компані вибрали мером Гансгорена у 2018-му, це було на шпальтах всіх газет.

Раніше в Бельгії мерами ставали етнічні турки й араби, але ніколи вихідці з "чорної" Африки.

"Ці вибори – доказ того, що люди цінують мою роботу", – написав тоді 71-річний інженер, який опинився в Бельгії як дисидент у 1975 році.

Родом він з ДР Конго, що тоді називалася Заїр, а правив нею диктатор, про чию адекватність говорить взяте ним ім'я "Мобуту Сесе Секо Куку Нґбенду Ва За Банґа" – "Всемогутній воїн, котрий, завдяки своїй твердості та залізній волі, крокує від перемоги до перемоги, спалюючи все на своєму шляху".

Жорстокий був тиран. Це при ньому збірна Заїру так боялася пропустити на ЧС, що гравці в сльозах не давали Бразилії виконати штрафний.

П'єр Компані був студентом і виступив проти ідіота – та так, що потім ледве втік в Європу, де – а як інакше? – завів нове життя, одружився з профспілковою активісткою, у них народилися діти.

"Складно це було, мого тата не сприймала родина мами. Коли ми ходили по дитячих турнірах, то було нормою обзивати нас мавпами. Це кричали інші діти і їхні батьки. Якось мама не витримала і напала на них з кулаками", – пригадує Венсан.

Через побутовий расизм він ріс дратівливим, часто бився. В 14 його виключили зі школи, а далі – і з юнацької збірної Бельгії.

Тим часом батьки подали на розлучення, і це був визначальний момент. Куди тепер?

"Якби я хотів продавати наркотики, то треба було просто спуститися на два поверхи і взяти пакет. Якби захотів справити враження на дівчат, то усі бандити району мене знали, ми разом грали футбол".

Але Компані вибрав інший шлях.

"Я не знав, як добре граю, але вважав так: якщо зароблю футболом 300 євро на місяць, і ще додатково влаштуюся в компанію, де працював тато, то зможу взяти в кредит будиночок із маленьким садом. Мені б цього вистачило".

Наївний! Агенти вже його вели, і скоро Венсан познайомився з Жаком Ліхтенштейном, що одразу скумекав – поєднання сили й швидкості, як у Компані, коштує мільйони. Вони потиснули руки без підписів, лише усна домовленість, а вже за пару днів до скромної орендованої кімнатки захисника прийшли італійці з сумкою грошей і готовим контрактом. Знаєте, що він їм сказав? Що він потиснув руку – ось що.

"Венсан – вроджений капітан. Людина, якій в будь-якій ситуації можна довіритися", – каже Ліхтенштейн.

Вже в 2004-му Компані став наймолодшим гравцем збірної Бельгії за 43 роки – і разом вони почали шлях із сірих передмість у велику гру.

Тим часом П'єр вів свою битву за визнання в міськраді Брюсселя, за кафедрами й трибунами – і теж досяг бажаного.

Історія Компані – це історія біженців, які змогли.

Хранитель

Мало хто знає, але Венсан ледве не перейшов до МЮ.

Мартін Фергюсон – брат сера Алекса – приїздив до Брюсселя на переговори, але Андерлехт вчепився в юну зірочку зубами. Тоді клуб ще мав гроші.

Лише в 2006-му бельгійці здалися, відпустивши Компані до Гамбурга, де майже одразу він пошкодив ахілл. Жахлива травма!

Коли ж повернувся, то тренер часто ставив опорним, де Компані не вистачало тонкості. Він відчував це, нервував, і перед Олімпіадою-2008 добряче поскандалив, вимагаючи відпустити на турнір.

Венсан Компані у складі Гамбурга Getty Images

Перший млинець в Бундеслізі був гливким, він потребував чогось нового.

"Чи знав я? Та нічого я не знав! Я підписав контракт з Ман Сіті, а тоді шейхи купили клуб. Ми були в передсезонному турі, і відтоді це було як в шоу. Кожен день нові зміни".

Так-так, Компані не продукт скаутингу City Group – просто співпало:

"От Ріо Фердинанд перейшов із Вест Гема в Лідс, щоб грати в ЛЧ. Тоді в Юнайтед, щоб намагатися її виграти. А я весь цей шлях пройшов в одному клубі. Це фарт, але це також не подарунок на тарілочці, мені його ніхто не вручав. Я боровся за це місце більше за всіх, хто приходив".

В 2009-му вони фінішували 10-ми, у Марка Х'юза не вийшло. Вже в 2010-му з Манчіні піднялися на 5-е місце. Ну, а ще далі прийшли Яя Туре, Давід Сільва та Серхіо Агуеро.

Досі багато хто вважає розв'язку сезону-2011/12 головним моментом в історії АПЛ. Ви ж не забули гол Куна?

"Типовий Сіті програв би матч і віддав трофей. Так нас тоді сприймали. Але Агуеро змінив це назавжди. Після того моменту типовий Сіті – це була команда переможців", – каже Компані.

Потім він бачив ще багато перемог на "Етіхаді", але десь з 2015-го вже не грав регулярно – авжеж, цей чортів ахіл.

У 2019-му Sky Sports випустила великий матеріал, де Компані назвали містком між минулим і сьогоденням Ман Сіті, бо він був останнім з "дошейхівської" епохи. Приблизно в той-таки час Венсан забив і свій найвідоміший гол – Лестеру в 37-му турі. Епічно вийшло: до кінця хвилин 20, рахунок 0:0, до воріт метрів 25, і під акомпанемент крику Гвардіоли: "Не бий!" Венсан вдарив так, що приніс своїм титул:

#PLGoalsForTheAges

18. Vincent Kompany (Manchester City vs. Leicester, 2019):



Long-range strike. A captain’s goal, hitting a thunderous shot into the top corner to edge City closer to the title.



🧵 pic.twitter.com/J8tJ897TNE — James Drake (@jamesjpdrake) December 8, 2024

"Чий гол важливіший – Агуеро чи мій? Авжеж, Агуеро! Хоча мій виглядав красивіше".

Того дня прямо під час трансляції Гаррі Невіл на Sky кричав: "Венсане, де тобі поставити пам'ятник?!"

Виявилось, що біля Етіхада – так захотіли власники.

А на додачу ще й вуличку, де розташована база, назвали його ім'ям. 360 матчів, 20 голів і 4 титули чемпіона Англії – Компані заслужив там бути.

Учень

"Чи був я готовим до завершення кар'єри? Звісно, в мене було стільки часу через травми. Мабуть, я був найкраще готовим до цього футболістом в історії", – Компані іронізує над собою.

Насправді він поступив до Манчестерської бізнес-школи у 2012-му через пригоду – далекі знайомі підбили вкласти 2 млн фунтів у спортбари в Бельгії, і справа негайно прогоріла:

"Діло не в грошах, я заробляв набагато більше, але мені було неприємно, що мене обдурили. Я зрозумів, що або навчуся читати і складати бізнес-плани, або дочекаюся катастрофи".

Так-от він став вчитися паралельно з футболом, а тоді ще втягнувся в благодійні проєкти – каже, це у нього спадкове:

"Моя мама була соціалісткою, боролася за рівні права для знедолених, а мій тато – політичний біженець. В якийсь момент я почав себе запитувати – а чи достатньо я роблю?"

Ще граючи за Ман Сіті Компані фінансував і збирав гроші серед інших селебріті для Tackle4MCR – організації, що надавала притулок бездомним у Манчестері. В кооперації з SOS Children's Villages він побудував житло для 100 талановитих дітей-сиріт в Кіншасі. Його клуб BX Brussels зібрав 1300 дітей мігрантів, яких вчать не лише футболу, а й мовам і базовим дисциплінам.

Getty Images

Кореспонденти, що приїздили до Компані, відзначали бібліотеку, причому кожен раз на столі захисника лежала інша книжка – у 2019-му, наприклад, Гоморра Роберто Савіано.

Гарі Лінекер якось жартував: "Венсан відрізняється від решти стоперів АПЛ тим, що може зв'язати докупи речення".

Чи, може, це був не жарт?

І, так – він успішно закінчив бізнес-школу. В 2017-му Компані захистив дипломну, в якій описав як зменшення цін на квитки корелюється із покращенням результатів команди на полі. Комісія оцінила його роботу на 72 бали зі 100.

Тепер Венсана не так легко обвести навколо пальця, але у ньому нема зазнайства. Його фото на дивані тестя, який вболівав за МЮ, стало вірусним, як і промова в пабі після титулу-2019: "Якщо тут є діти, то затуліть їм вуха..." В цьому він типовий футболіст, а вже за півдня легко говорить на суспільні теми, не приховує зневаги до Трампа і ультраправих. Хтось у Бельгії навіть бачив його політиком.

"Ні, не хочу. Світ набагато кращий, він не належить політикам", – відповідає Венсан.

Наставник

Насправді він був ним ще під час ігрової кар'єри, навіть свої особливі правила "капітанства" мав:

"Не можна брехати собі. Треба намагатися бути посередником при конфліктах, а не стороною. Підтримувати партнерів по команді. Бути для них прикладом. Виголошувати промову перед матчами, але вибирати інтонацію і зміст за ситуацією. Вміти усіх заспокоїти".

Для Гвардіоли така людина в роздягальні була скарбом. Тим часом для Компані нагородою стало вчення Пепа.

Венсан Компані та Пеп Гвардіола Getty Images

Вже повернувшись до Андерлехта у 2019-му він так і сказав: "Я хочу викладати цей футбол, хочу принести частинку Манчестера до Брюсселя".

Авжеж, все виявилось складніше.

У дебютному сезоні Компані був граючим тренером і логічно провалився в обох ролях. Від прокльонів трибун його рятувала лише щедрість – в пандемію платив хлопцям зарплату зі своєї кишені.

На полі ж стало краще, коли Венсан остаточно перестав туди виходити – Андерлехт, чий середній вік іноді не перевищував 20 років, повернувся до топ-3, грав агресивно.

Особливо Компані вдавався розвиток молодих. Салемакерс, Доку, Нмеча, Зіркзее – для них він був ніби новий Пеп, що постійно вчив новому. Коли в 2022-му Венсан погодився очолити Бернлі, що тільки-но вибув з АПЛ і втратив 21 гравця, Джош Каллен навіть поїхав за ним:

"Бажання працювати з Компані – головний фактор, чому я тут. Мені подобається, що на кожному тренуванні я отримую масу інформації, це допомагає мені покращувати гру".

Ви ж бачили? Вони повернулися до АПЛ з першої спроби, набравши 101 очко.

А вже за рік вилетіли назад, бо Компані добре домінує, але проти сильніших команд протиотрути ще не вигадав.

Чи був він очевидним кандидатом на місце в Баварії влітку 2024-го? Та ні, звісно. Але вміння грати з позиції сили; спокійне лідерство, що контрастує з нервозністю Тухеля; знання Бундесліги та німецької завдяки рокам в Гамбурзі; відгуки колег зіграли роль. Так, Крейг Белламі, що був у Компані за асистента, пригадував, як Венсан насилу знаходив пару годин поспати, а захисник Коннор Робертс називав його "залежним від футболу".

Венсан Компані Getty Images

Баварія спробувала – і поки це не провал. Є помилки, і найбільше проти аксакалів, як Флік чи Емері, але Компані абсолютно точно не пустий персонаж. Це тренер з ідеями, які вміє донести гравцям. Його Баварія невипадково лідирує в лізі.

"Після Тухеля він дав команді відчуття безпеки, і вони готові заради нього у вогонь піти", – визнає Лотар Маттеус.

Перебільшує, як завжди.

А от сам Компані применшує, коли каже, мовляв, не Пеп я, а лише гарний учень.

Правда десь посередині, а глобально у цій історії найбільше дивує вся персона Венсана. Тренерство, вища освіта, успішний батько, хороші стосунки з колишніми клубами – це нетипово для мігранта; він немов з агітки про користь мультикультурності. Залишилося ще виграти турнір із Кейном – і можна претендувати на місце в підручнику.

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Відповідальний редактор – Денис Шаховець