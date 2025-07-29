Не відчули: Динамо знову розгромило Хамрун та вийшло в наступний етап кваліфікації ЛЧ

Київське Динамо вдруге перемогло мальтійський Хамрун Спартанс із рахунком 3:0 та вийшло до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.

Перший домашній матч єврокубкової кампанії кияни проводили в Любліні — на вже знайомій Арені Люблін. Тут Динамо грає свої домашні поєдинки кваліфікації єврокубків другий рік поспіль.

Фото: Аліса Куксенко

Великого ажіотажу матч не викликав, що, ймовірно, пов’язано з суперником і результатом першої зустрічі (3:0). У місті також не відчувалося піднесення напередодні гри. Клуб не підігрівав інтерес до матчу: жодних афіш чи сувенірної продукції для фанатів – лише неофіційні шарфи та брелоки, які продавали самі вболівальники.

Загалом на гру зібралося близько 2 тисяч глядачів. Ймовірно, ця цифра зростатиме з кожним наступним раундом і серйозністю суперників. З Мальти приїхало близько 50 фанатів, які підтримували команду досить гучно й агресивно, коментуючи рішення арбітра зі зрозумілим невдоволенням.

Фото: Аліса Куксенко

Фото: Аліса Куксенко

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський зробив шість замін у порівнянні з першим матчем. Повністю змінив захисну лінію, залишивши лише Тараса Михавка. У центрі поля з перших хвилин зіграли Бражко, Шапаренко та Волошин.

Кияни вважалися беззаперечними фаворитами, однак розпочали матч не надто активно. Основна небезпека виникала після кутових. Уже на 12-й хвилині Біловар після чергового корнера забив, але рукою, тож арбітр гол скасував.

Фото: Аліса Куксенко

Наступні 15 хвилин видалися досить нервовими. Мальтійці активно пресингували на половині поля Динамо. Можливо, це й на краще – в таких умовах команда могла відпрацьовувати вихід з-під пресингу в реальних бойових ситуаціях.

Напруга спала на 29-й хвилині. Захисник Хамруна після вільного удару повертав м’яч воротареві, але віддав його прямо на Ваната, який легко переграв голкіпера. Вже за мить після розіграшу з центра поля мальтійці відповіли небезпечним ударом у дальній кут, та м’яч пролетів повз ворота.

Фото: Аліса Куксенко

Цей гол додав киянам впевненості, натомість гості почали помилятися в обороні. Чергова атака в один дотик лівим флангом завершилася прострілом Шапаренка і голом Бражка з лінії воріт.

У першому таймі ще один момент мав Ванат – він вдало замкнув подачу з флангу, але воротар врятував команду. Був шанс і у Караваєва, та й цього разу кіпер мальтійців виявився на висоті.

Фото: Аліса Куксенко

У перерві Динамо провело дві заміни, оновивши лінію атаки. На поле вийшли Владислав Супряга, який отримав черговий шанс проявити себе, та молодий Матвій Пономаренко – один із перспективних гравців клубу.

У другому таймі кияни діяли спокійно, граючи по рахунку в тренувальному темпі. До 80-ї хвилини серйозних моментів майже не виникало. Лише Волошин влучив у штангу, але зробив це з офсайду. Третій гол прийшов після кутового – м’яч відскочив до Михавка, який пробив точно в дальній лівий кут.

Фото: Аліса Куксенко

Таким чином, перемігши Хамрун, київське Динамо гарантувало собі участь у груповому етапі єврокубку. У якому саме турнірі – Лізі чемпіонів, Лізі Європи чи Лізі конференцій – вирішиться в наступних раундах.

Ліга чемпіонів, кваліфікація

2 раунд, матч-відповідь

29 липня

Динамо Київ – Хамрун Спартанс 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 28 Ванат, 2:0 – 35 Бражко, 3:0 – 82 Михавко

Динамо: Нещерет, Караваєв (Тимчик 73), Біловар, Михавко, Вівчаренко, Шапаренко, Бражко, Піхальонок (Яцик 73), Кабаєв (Супряга 46), Ванат (Пономаренко 46), Волошин (Брагару 81)

Хамрун Спартанс: Бонелло, Камендзулі (Мікаллеф 46), Компрі, Белічич, Політо, Міхана (Емерсон 46), Гарсія (Едер 46), Чадженович, Мбонг (Тіун 87), Шимкус, Коффі (Джіле 72)

Попередження: Вівчаренко 69, Яцик 86 – Політо 87

В третьому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Олександра Шовковського зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).