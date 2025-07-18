Васкес: У Реалі я здійснив мрію всього свого життя

Іспанський захисник Лукас Васкес прокоментував свій відхід із мадридського Реала.

Слова 34-річного ветерана наводить його особиста сторінка в Instagram.

"Я здійснив мрію всього свого життя – і зробив це в найвеличнішому клубі світу. Реал Мадрид назавжди залишиться частиною мене. Це не прощання, а просто "до побачення". Я завжди буду Лукасом Васкесом – вихованцем мадридської кантери. Мені випала честь ділити роздягальню з легендами і великими гравцями, які вигравали титули. Але найважливіше – я був по-справжньому щасливий. Я відчував повагу, любов і підтримку. Дякую президенту за те, що дав мені шанс здійснити свою мрію", – заявив захисник.

Нагадаємо, після клубного чемпіонату світу-2025 Реал вирішив не продовжувати контракт із Васкесом.

Лукас Васкес у віці 16 років приєднався до академії "вершкових" після чого спочатку в оренду, а потім і повноцінно перейшов до Еспаньйола.

Через рік повноцінних виступів за "папуг" Васкес повернувся до Реала, за який провів 398 матчів, забив 38 голів та віддав 73 асисти.

У складі "королівського клубу" Васкес виграв 5 Ліг чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА, 4 чемпіонати, один Кубок та 4 Суперкубки Іспанії, а також тричі Клубний чемпіонат світу та один раз Інтерконтинентальний кубок.