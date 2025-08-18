Кривбас у матчі з 5-ма голами дотиснув Зорю в 3-му турі УПЛ

У понеділок, 18 серпня, відбувся заключний матч 3-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Кривбас впевнено переграв Зорю.

Зустріч завершилися з рахунком 3:2.

Криворізький клуб відкрив рахунок вже на 9-й хвилині зустрічі: Твердохліб з лівого флангу виконав передачу в центр карного суперника, яку замкнув Задерака.

Вже через 7 хвилин підопічні Патріка ван Леувена подвоїлиои перевагу: Юрчец перехопив передачу Джордана, після чого зіграв у стінку з Микитишиним, а потім прострілив Парако, який розстріляв ворота Сапутіна. Однак Зоря все ж змогла скоротити відставання під завершення 1-го тайму після голу Будківського.

У другому таймі Кривбас знову побіг вперед та забив 3-й гол: після шикарного пасу від Твердохліба з власної половини поля Задерака вилетів 1 на 1 із Сапутіним, спочатку пробив у голкіпера, а на добиванні з другої спроби головою таки заніс шкіряного у сітку воріт луганського клубу.

Пізніше в Україні оголосили повітряну тривогу і матч було перервано. Після невеликої "перерви" рахунок знову змінився: Зоря у черговий раз скоротила відставання зусиллями все того ж Будківського, який оформив дубль.

Втім, більше рахунок вже не змінювався. У підсумку Кривбас здобув другу перемогу в сезоні, наразі команда з Кривого Рогу із 6-ма очками посідає 7-му сходинку, Зоря опустилася на 9-ту (4 залікові бали).

Чемпіонат України – УПЛ

3 тур, 18 серпня

Зоря – Кривбас 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 9 Задерака, 0:2 – 16 Парако, 1:2 – 41 Будківський, 1:3 – 54 Задерака, 2:3 69 – Будківський

Зоря: Сапутін, Пердута, Башич, Джордан, Жуніньйо, Дришлюк , Мічин, Саленко (Руан Олівейра, 63), Слесар (Горбач, 81), Будківський, Вакула (Маткевич, 63).

Кривбас: Кемкін, Боржес, Конате, Вілівальд, Юрчец, Араухо (Шевченко, 46), Задерака, Твердохліб, Мендоса, Парако (Каменський, 77), Микитишин (Бар Лін, 77).

Попередження: 8 – Араухо, 49 – Вілівальд, 71 – Парако, 85 – Будківський, 85 – Шевченко

Напередодні Полісся зазнало другої поспіль поразки в УПЛ, поступившись вдома ЛНЗ.