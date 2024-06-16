Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УЄФА визначила найкращого гравця матчу Словенія — Данія на Євро-2024

Микола Дендак — 16 червня, 21:50
УЄФА визначила найкращого гравця матчу Словенія — Данія на Євро-2024

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Данії Крістіан Еріксен став найкращим гравцем у матчі першого туру Євро-2024 проти Словенії (1:1).

Про це повідомив офіційний акаунт Євро-2024 в X (Twitter).

Футболіст забив м'яч вже на 17 хвилині матчу. Це сталося рівно через 1100 днів після того, як у нього зупинилося серце на Євро-2020. Окрім цього він 78 разів торкнувся м'яча та віддав 50 передач з точністю 88%.

Нагадаємо, Данія та Словенія потрапили до групи С на чемпіонаті Європи, Окрім них, там також є Англія та Сербія. Вони зіграють свій матч сьогодні, 16 червня, о 22:00 за київським часом.

Збірна Данії з футболу збірна Словенії з футболу Крістіан Еріксен Євро-2024 з футболу

Збірна Данії з футболу

Словенія — Данія 1:1: огляд матчу Євро-2024
Тріумфальне повернення: Еріксен — найкращий гравець матчу Словенія — Данія за версією SofaScore
Перша нічия на Євро-2024: Данія розписала мирову зі Словенією
Жага до життя та футболу: Еріксен забив гол на Євро через 1100 днів після зупинки серця
Польща зіграє з Нідерландами, Англія — із Сербією: розклад матчів Євро-2024

Останні новини