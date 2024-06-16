УЄФА визначила найкращого гравця матчу Словенія — Данія на Євро-2024

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Данії Крістіан Еріксен став найкращим гравцем у матчі першого туру Євро-2024 проти Словенії (1:1).

Про це повідомив офіційний акаунт Євро-2024 в X (Twitter).

Футболіст забив м'яч вже на 17 хвилині матчу. Це сталося рівно через 1100 днів після того, як у нього зупинилося серце на Євро-2020. Окрім цього він 78 разів торкнувся м'яча та віддав 50 передач з точністю 88%.

Нагадаємо, Данія та Словенія потрапили до групи С на чемпіонаті Європи, Окрім них, там також є Англія та Сербія. Вони зіграють свій матч сьогодні, 16 червня, о 22:00 за київським часом.