Кравець: Суркіс каже, що він заслужив на премію за трансфер Піхальонка

Колишній нападник Динамо Артем Кравець розповів, що президент клубу Ігор Суркіс високо оцінює свою роль у підписанні Олександра Піхальонка.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Рішення про перехід футболіста не приймається однією людиною. Всіх гравців, які потрапляють в Динамо Київ, обов’язково переглядають декілька людей. І весь скаутський відділ має прийти до того, що цей футболіст дійсно нам підходить і подобається. Потім головний тренер приймає рішення – і може сказати "так" або "ні". Його слово найважливіше. В переговорах бере участь наш президент, який домовляється про фінансові умови і таке інше.

Якщо говорити конкретно про Піхальонка, то ще рік тому Ігор Михайлович ставив питання, хто з українських футболістів може підсилити Динамо. Тоді озвучувалося прізвище Піхальонка, як одного з найкращих гравців центру півзахисту. Він дуже талановитий хлопець – і показує це. Але забрати його в Динамо в той час було неможливо. Тоді ця тема зупинилася.

А зараз, коли прийшла така можливість, то Ігор Михайлович провів перемовини. Він зробив дуже правильно і заслужив, як він каже, на премію. Запросити такого футболіста – це дійсно великий успіх для клубу. Він справді талант, який показує свій рівень з першого тренування і гри. Тому тільки компліменти Ігорю Михайловичу, який домовився про його перехід", – сказав Кравець.